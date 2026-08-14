L'inflation s'établit à 2,1% sur un an en juillet 2026, confirme l'Insee

L'inflation repart à la hausse en juillet, portée par l'énergie et les services, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a confirmé vendredi 14 août que les prix à la consommation ont progressé de 2,1% sur un an en juillet, après une hausse de 1,8% en juin. Cette accélération de l'inflation s'explique principalement par la hausse des prix de l'énergie et des services.

Dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, les prix de l'énergie ont augmenté de 12,6% sur un an en juillet, après +11% en juin, selon l'Insee. L'institut précise : "Les prix du gaz accélèrent fortement en juillet (+17,7% après +10,4%). Les prix des produits pétroliers accélèrent également sur un an (+20,7% après +19,7%)".

Les prix des services ont également tiré l'inflation vers le haut, avec une croissance de 2,2%, contre +1,9% en juin. Cette hausse concerne notamment les services d'hébergement, de restauration, de transports (hors transport routier), de communication et de protection sociale, incluant les gardes d'enfants et les maisons de retraite. L'Insee note un ralentissement des prix dans certains secteurs, comme les services de santé, les assurances et les loisirs.

Les autres composantes de l'inflation

La baisse des prix des produits manufacturés s'atténue, avec un recul limité à -0,7% après -1,1% en juin, ce dernier ayant été accentué par le calendrier des soldes. Les prix des produits alimentaires augmentent de 1% sur un an, tirés par la hausse des produits frais (+3,8%). Dans la grande distribution, les prix des produits d'alimentation industrielle, d'entretien et d'hygiène-beauté sont stables sur un an en juillet 2026, après -0,1% en juin. Sur le mois, ils ont augmenté de 0,6% par rapport à juin.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a progressé de 2,4% sur un an en juillet, après 2% en juin.

En juin 2026, les prix à la consommation avaient augmenté de 1,8% sur un an, et de 2,4% en mai 2026.