OpenAI va louer pour vingt ans dans l'Ohio le plus grand centre de données d'IA jamais annoncé, garanti jusqu'à 105 milliards de dollars par Nvidia

Le projet d'OpenAI, soutenu par une garantie record de Nvidia, marque un tournant dans la construction d'infrastructures géantes pour l'intelligence artificielle, soulevant des enjeux énergétiques, économiques et sociétaux.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, va louer pour vingt ans, dans l'Ohio, le plus grand centre de données d'intelligence artificielle jamais annoncé. Ce projet, prévu en partie sur une ancienne usine d'enrichissement d'uranium de la Guerre froide, bénéficie d'une garantie de financement exceptionnelle de Nvidia, pouvant aller jusqu'à 105 milliards de dollars, selon un document boursier publié lundi.

Un site hors norme sur les traces de la Guerre froide

Le futur centre de données doit abriter à terme, d'ici 2032, plus d'un million et demi de puces Nvidia et fournir une puissance de calcul colossale de 8 gigawatts. La consommation électrique totale, couverte essentiellement par une nouvelle centrale à gaz, atteindrait celle de sept millions de foyers américains.

Nvidia, équipementier exclusif du site dont les premiers calculs sont prévus pour 2028, ne débourse pas ces 105 milliards de dollars : le groupe s'engage, par tranches et en dernier recours, à combler la perte de valeur du site si OpenAI se retirait et qu'aucun repreneur n'était trouvé. Le groupe envisageait d'abord une garantie d'environ 250 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal, mais la nouvelle, dévoilée fin juillet, avait fait chuter son titre de 5%.

"Est-ce du financement circulaire ? Non. OpenAI paiera son loyer", s'est défendu lundi le patron de Nvidia, Jensen Huang, dans un rare billet de blog.

Ces promesses et les emplois annoncés — 35 000 pour la construction, 2 500 pérennes — répondent à une hostilité croissante envers les centres de données : 71% des Américains s'opposent à leur construction près de chez eux, selon un sondage Gallup de mars, et la hausse des factures d'électricité, attribuée en partie à ces sites gourmands en eau et en électrons, s'est invitée dans les débats des élections de mi-mandat.

"Ce sera un site immense, avec assez de puissance de calcul pour aider des millions de personnes à faire avec l'IA des choses que nous commençons à peine à imaginer, de la découverte de nouveaux médicaments à la création d'entreprises", a fait valoir le patron d'OpenAI, Sam Altman, dans un communiqué.

OpenAI et son bailleur SB Energy, filiale du japonais SoftBank, assurent que le projet, le PORTS-Pike Technology Campus, paiera ses propres coûts d'énergie et d'infrastructure, sans les répercuter sur les habitants.

A lui seul, ce campus promet une capacité de calcul équivalente à l'ensemble du programme Stargate, un projet à 500 milliards de dollars sur plusieurs sites, dévoilé en grande pompe à la Maison Blanche début 2025 par OpenAI, SoftBank et Oracle.