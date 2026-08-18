Le taux d'intérêt de la dette publique française atteint 4,10%, son plus haut niveau depuis 2008

Les taux d'intérêt de la dette française franchissent un seuil inédit depuis la crise financière, sur fond de tensions géopolitiques et d'inflation persistante.

Le taux d'intérêt de la dette publique française a atteint son plus haut niveau depuis 2008, mardi 18 août. Ce mouvement marque un tournant pour le financement de l'Etat, alors que la France doit faire face à un contexte international tendu et à des pressions inflationnistes durables.

Un sommet historique pour les obligations françaises

Le rendement des obligations françaises à dix ans de référence a atteint dans la matinée 4,10%, un sommet depuis novembre 2008. A cette époque, en plein cœur de la crise financière, le rendement avait atteint 4,20%. Selon l'Insee, le ratio de dette publique s’établit à 117,5% du PIB à la fin du premier trimestre 2026. Cette proportion complique la tâche du gouvernement pour assurer le financement de ses besoins budgétaires dans un environnement de taux en hausse.

La dette française fait les frais de la hausse généralisée des taux d'intérêt dans les grandes économies mondiales, en raison de prix du pétrole durablement élevés du fait de la guerre au Moyen-Orient. La perspective d'une paix au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran, et du déblocage du passage stratégique du détroit d'Ormuz, s'éloigne de plus en plus.

Donald Trump a déclaré lundi qu'il ne prolongerait pas la trêve de soixante jours entre Washington et Téhéran, prévue dans un protocole d'accord datant de juin, trêve que l'Iran a qualifiée de "hors de propos". En cas d'inflation élevée, les créanciers demandent une prime de risque sous forme de taux d'intérêt plus élevés pour compenser la baisse de la valeur réelle de leurs prêts.

La hausse des taux d'intérêt a un impact direct sur la charge budgétaire de la dette. Selon l'Agence France Trésor, la charge budgétaire de la dette est prévue à 59,3 milliards d’euros pour 2026. Parallèlement, le besoin prévisionnel de financement de l'Etat atteindra 305,7 milliards d'euros en 2026.

Depuis le début de l’année 2025, le taux moyen pondéré sur les émissions de dette d’Etat à moyen et long terme ressort à 3,16%, à comparer à un taux de 2,91% en 2024. Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a reconnu que la préparation du budget 2027 était "difficile" sur fond de pré-campagne électorale.

La remontée des taux ne se limite pas aux obligations à dix ans. Le rendement de l'emprunt français à trente ans atteignait 4,90%, là aussi au plus haut depuis 2008. Cette évolution traduit la confiance de moins en moins forte des investisseurs envers la soutenabilité budgétaire des Etats à long terme.