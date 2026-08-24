Shein va entrer en Bourse à Hong Kong le 1er septembre avec une valorisation pouvant atteindre 23 milliards d'euros

Le géant de l'ultra-fast fashion franchit une étape clé pour renforcer sa présence mondiale, malgré une valorisation en forte baisse.

La plateforme de vente de prêt-à-porter en ligne Shein a annoncé, lundi 24 août, qu'elle serait cotée à la Bourse à Hong Kong à partir du 1er septembre. Cette introduction en Bourse, attendue de longue date par les marchés, marque un tournant pour l’entreprise fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour. Shein, figure emblématique de l’"ultra-fast fashion", vise une cotation pouvant atteindre 23 milliards d'euros.

Une valorisation divisée par plus de quatre en quatre ans

Cette possible cotation serait "largement inférieure" à sa valorisation estimée à "près de 100 milliards d'euros" lors d'une réunion de plusieurs investisseurs réalisée en 2022, explique pour franceinfo Ipek Ozkardeskaya, analyste marché chez Swissquote.

En 2025, Shein a affiché un chiffre d'affaires d'environ 36 milliards d'euros, livré plus d'un milliard de commandes dans le monde et a dégagé un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros. Mais la plateforme est tombée dans le rouge en début d'année, accusant une perte nette de 85,5 millions d'euros enregistrée au premier trimestre 2026. Cette dégradation des résultats financiers intervient alors que Shein doit faire face à la concurrence d'autres acteurs comme Temu, mais aussi à un cadre réglementaire de plus en plus contraignant, avec notamment l'imposition, cette année, d'une taxation sur les "petits colis" dans l'Union européenne.

Shein compte mettre sur le marché 280 millions d’actions, à un prix compris entre 47,60 et 49,50 dollars de Hongkong (autour de 5,30 euros) selon un communiqué publié par la Bourse de Hongkong. Cela lui permettrait de lever jusqu’à 13,86 milliards de dollars de Hongkong (environ 1,5 milliard d’euros) pour une capitalisation de 210,3 milliards de dollars de Hongkong (environ 23 milliards d’euros). Le prix final sera annoncé le 31 août, pour un début de cotation le 1er septembre.

L’entreprise a indiqué vouloir utiliser les fonds levés lors de son introduction en Bourse pour financer ses capacités technologiques et renforcer encore sa présence internationale. Présente dans plus de 150 pays, Shein revendique 273 millions de clients, dont 23 millions en France. Son modèle, basé sur le renouvellement rapide de collections à très petits prix et une communication ciblée sur les réseaux sociaux, vise principalement une clientèle jeune.

Shein a déjà tenté d'entrer en Bourse par le passé, mais, ces dernières années, des projets de cotation de l'entreprise à New York et à Londres ont été freinés par des obstacles réglementaires. Après ces deux échecs consécutifs, le géant de l'habillement a finalement obtenu en juillet l'aval du régulateur chinois du marché pour sa demande d'introduction sur la place boursière de Hong Kong.

La très décriée entreprise d’ultra-fast fashion est régulièrement critiquée, notamment dans les pays développés, pour encourager une culture de la surconsommation, jugée néfaste pour l’environnement par ses détracteurs. Malgré ces controverses, Shein continue de séduire par ses prix extrêmement bas et la diversité de son offre.