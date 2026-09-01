L'inflation dans la zone euro grimpe à 3,3% en août 2026, portée par la hausse des prix de l'énergie

La poussée inflationniste s'explique par la flambée des prix du pétrole liée au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, impactant la politique de la BCE.

L'inflation a grimpé en août au sein de la zone euro, avec 3,3% sur un an (contre 2,9% en juillet), soit son niveau le plus élevé depuis trois ans, selon une première estimation de l'office européen de statistiques. Cette augmentation s'explique par la nouvelle embardée des prix du pétrole observée cet été, depuis la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran début juillet. La hausse des prix de l'énergie est une des conséquences directes de la guerre au Moyen-Orient.

Dans le détail, selon Eurostat, la hausse des prix de l'énergie dans la zone euro a accéléré à 14,3% en août, contre 10,3% le mois précédent. Les prix des biens industriels ont participé beaucoup plus modestement au mouvement, ressortant en hausse de 1,2%, contre 0,9% en juillet. Les prix des services ont décéléré à 3% (-0,3 point), tandis que ceux de l'alimentation se sont maintenus à +1,2%.

En mai, l'inflation dans la zone euro avait atteint un pic à 3,2% dans le sillage du conflit au Moyen-Orient, avant de redescendre sous la barre de 3% grâce à un apaisement temporaire des prix du pétrole.

Conséquences sur la politique monétaire de la BCE

Selon les économistes, la remontée de l'inflation ne fait qu'accroître les attentes d'un durcissement de la politique monétaire conduite par la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci, qui avait procédé en juin à sa première hausse de taux depuis 2023, portant son taux de référence à 2,25%, envisage de récidiver lors de sa prochaine réunion de politique monétaire programmée la semaine prochaine.

La BCE poursuit un objectif d'inflation à 2% dans la zone euro.

Dans ce contexte européen tendu, la France fait figure d'exception relative. L'inflation en France a atteint 1,8% sur un an en août 2026, repassant sous le seuil symbolique des 2% pour la première fois depuis trois ans, selon l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui fait référence à l'échelle européenne, a progressé de 2,2% sur un an en France en août 2026.