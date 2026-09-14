Nike va sortir du S&P 100 le 21 septembre 2026 après avoir perdu plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis 2021

La sortie de Nike du S&P 100, après une chute historique de sa capitalisation et des résultats en berne, marque un tournant pour l'entreprise et l'indice.

Nike sortira du S&P 100 le 21 septembre 2026, après presque 18 ans de présence. Cette décision intervient à la suite d'une chute spectaculaire de la valeur boursière du géant américain de l'équipement sportif. Depuis son sommet historique en 2021, Nike a perdu plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit une chute de 78%. La capitalisation boursière de Nike est ainsi passée de 264 milliards de dollars en novembre 2021 à environ 57 milliards de dollars aujourd'hui. Le cours de l'action Nike est passé de 179,10 dollars à environ 38 dollars.

L'année 2026 a été particulièrement difficile pour l'entreprise, qui a vu sa capitalisation boursière chuter de 36% sur la seule année. Cette dégradation s'inscrit dans une tendance de fond : Nike a connu plusieurs années de recul, qui se traduisent aujourd'hui par sa sortie du S&P 100. Selon les règles de S&P Dow Jones Indices, ces ajustements trimestriels visent à maintenir la représentativité des indices en fonction de la capitalisation des entreprises. Nike restera toutefois dans le S&P 500 malgré sa sortie du S&P 100.

Une recomposition sectorielle au profit des technologies

Nike n’est pas la seule entreprise à quitter le S&P 100 à cette date. Honeywell Aerospace, Simon Property Group et Colgate-Palmolive quitteront également l’indice. Elles seront remplacées par des entreprises du secteur des technologies de l'information comme Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks et Sandisk.

La détérioration des résultats financiers de Nike explique en grande partie cette sortie. Sur l’exercice fiscal 2026, Nike a réalisé 46,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en baisse de 2% à taux de change constants. La situation est particulièrement préoccupante en Grande Chine, où les ventes de Nike ont chuté de 17% à taux de change constants au quatrième trimestre clos le 31 mai 2026. Nike a connu huit trimestres consécutifs de baisse des ventes en Chine.

Le chiffre d'affaires direct-to-consumer de Nike a baissé de 6% à 17,7 milliards de dollars sur l'exercice 2026, tandis que le chiffre d'affaires de la vente en gros a augmenté de 6% à 27,5 milliards de dollars. Face à ces difficultés, Nike prévoit une poursuite du recul de son chiffre d'affaires au premier semestre de l'exercice fiscal 2027.

Un repositionnement stratégique sous pression

Sous la direction de son CEO Elliott Hill, Nike tente de redresser la barre en misant sur une restructuration de ses activités et un recentrage sur les produits de performance. L’entreprise a notamment renforcé ses relations avec les distributeurs en gros, réduit ses stocks excédentaires et cherché à renforcer la force de sa marque. En Chine, Nike retire les droits de vente en ligne à certains grands partenaires distributeurs afin de reprendre le contrôle de sa distribution numérique.

Nike fait également face à une concurrence accrue, tant de la part de marques chinoises comme Anta et Li Ning que de rivaux internationaux tels que Hoka et On. Reuters a rapporté en juin que l'action Nike avait déjà chuté d'environ 35% en 2026 après les derniers résultats de l'entreprise.

Dans son dernier rapport, Elliott Hill a déclaré : "We made meaningful structural improvements to lay the groundwork for our Sport Offense across our team culture, innovative product, brand strength, and how we serve consumers in our countries and cities. While we continue to face top-line headwinds, we’re encouraged by progress in performance product and are focused on consistent execution, improved profitability and scaling our wins to realize our full potential."