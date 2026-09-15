L'Insee confirme une inflation de 2,4% sur un an en août 2026 en France, portée par la forte hausse des prix de l'énergie

L'inflation annuelle atteint 2,4% en août, principalement sous l'effet de la forte hausse des prix de l'énergie, selon l'Insee.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a confirmé mardi 15 septembre que les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en août 2026, tirés par ceux de l'énergie, après 2,1% en juillet, selon une estimation définitive. Cette accélération de l'inflation intervient dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, qui ont fortement pesé sur les prix de l'énergie.

Selon les résultats définitifs publiés par l'Insee, les prix de l'énergie ont accéléré de 16,7% sur un an en août après 12,6% en juillet. En août 2025, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, l'inflation était de 0,9% sur un an et les prix de l'énergie baissaient alors de 6,2% sur un an.

Sur un mois, les prix de l'énergie ont augmenté de nouveau (+3,4% après +2,3% en juillet), tirés par ceux des produits pétroliers (+5,6% après +2,3%).

Alimentation : hausse marquée des produits frais

Le mois dernier, les prix de l'alimentation ont accéléré légèrement sur un an (+1,1% après +1,0% en juillet), tirés par ceux des produits frais (+5,9% après +3,8% en juillet et +2,7% en juin), sous l'effet des vagues de chaleur. Les prix des légumes à feuilles ou à tiges (salades, endives...) ont ainsi augmenté de 21,3%, et ceux des légumes frais à fruits (tomates, courgettes, etc.) de 22,3%. Sur un mois, les prix de l'alimentation ont progressé de 0,4% après +0,1%, principalement en raison de l'augmentation de ceux des produits frais (+2,9% après +0,6%).

Sur un an, les prix des services ont ralenti (+1,9% après +2,2%). Sur un mois, ils sont quasi stables (-0,1% après +1,6%). Les prix du tabac ont augmenté de 3,3% comme en juillet, et sont restés stables sur un mois. La baisse des prix des produits manufacturés s'est atténuée de nouveau (-0,4% après -0,7%). Sur un mois, on observe un rebond saisonnier des prix des produits manufacturés (+1,6% après -2,0%), notamment de ceux de l'habillement et des chaussures (+7,3% après -9,8%) après la baisse de juillet liée aux soldes.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a progressé de 2,6% sur un an en août, après 2,4% en juillet.