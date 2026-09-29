L'action Shein chute de 11,6% à la Bourse de Hong Kong après des résultats financiers affectés par des durcissements réglementaires, notamment en Europe

Le géant du prêt-à-porter en ligne subit de plein fouet la pression réglementaire européenne et la concurrence, entraînant une forte baisse de sa valorisation boursière.

Le titre Shein a lourdement chuté mardi 29 septembre à la Bourse de Hong Kong, enregistrant une baisse de 11,6% au lendemain de la publication de résultats financiers moroses minés par des durcissements réglementaires, notamment en Europe. Le groupe chinois de fast fashion, coté depuis seulement un mois, commence à ressentir les effets des mesures réglementaires prises en Europe, ainsi que d'une concurrence croissante sur le marché mondial du commerce en ligne.

Résultats en berne sous l'effet des mesures européennes

Selon ses résultats financiers publiés lundi, les premiers depuis son entrée en Bourse, Shein affiche un chiffre d'affaires en progression de seulement 1% sur un an au premier semestre, à 20,1 milliards de dollars (17,7 milliards d'euros). Pour la seule zone Europe, le chiffre d'affaires a reculé de 13,9% au deuxième trimestre.

Le bénéfice opérationnel a chuté de moitié sur le semestre. Cette baisse "est le reflet d'un repli du volume des ventes, car nous avons augmenté les prix et réduit les dépenses de publicité en ligne", en prévision de la suppression de l'exonération de droits de douane, explique l'entreprise.

En juin, Shein comptait 128 millions d'utilisateurs mensuels en moyenne dans l'Union européenne, soit une baisse d'environ 28 millions par rapport à la fin 2025. Outre la concurrence croissante des sites de commerce en ligne à bas coûts comme Temu et AliExpress, Shein fait en effet l'objet d'un examen attentif de la part de l'Union européenne en raison de son empreinte environnementale et d'accusations de violations des droits humains.

Aux Etats-Unis, autre marché clé, le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 6% sur la période d'avril à juin, reflétant là aussi l'impact de la hausse des droits de douane américains.