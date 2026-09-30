Donald Trump annonce un accord "moralement contraignant" d'autorégulation des firmes américaines d'IA

Donald Trump privilégie l'autorégulation des entreprises d'intelligence artificielle, excluant toute réglementation fédérale ou accord avec la Chine.

Sous Donald Trump, l'intelligence artificielle ne sera pas encadrée par la loi ou la réglementation fédérale aux Etats-Unis. A la place, le chef d'Etat a passé un accord "moralement contraignant" avec une vingtaine de dirigeants des firmes américaines d'IA, par lequel ils se sont engagés à s'auto-réguler.

Mardi, à la Maison-Blanche, Donald Trump et les patrons de l'IA, dont Jensen Huang et Mark Zuckerberg, ont signé un document qui rebaptise l'IA "super-intelligence", comme le souhaitait le président. Le speaker de la Chambre des représentants Mike Johnson ainsi qu'une brochette de hauts responsables de l'administration étaient également présents à cette réunion.

Au sortir de la rencontre, le président des Etats-Unis s'est enthousiasmé : "C'est presque comme une constitution".

Donald Trump ne compte pas s'entendre avec la Chine pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle, car il n'y aura selon lui qu'un pays "gagnant" dans cette course.