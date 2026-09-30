L'inflation atteint 3% sur un an en septembre 2026, portée par la hausse des prix de l'énergie et des produits frais

L'inflation accélère en France, principalement sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie et des produits frais, selon l'Insee.

L'inflation poursuit sa progression en France. Selon une estimation provisoire publiée mercredi 30 septembre par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les prix à la consommation ont augmenté de 3% sur un an en septembre, contre une hausse de 2,4% en août. Cette accélération marque une nette aggravation de la hausse des prix.

L'Insee explique cette nouvelle poussée inflationniste par le fort accroissement des prix de l'énergie et des produits frais. Les prix de l'énergie ont bondi de 21,2% en septembre, après une hausse de 16,7% en août. Les produits frais affichent également une augmentation marquée, avec +9,9% sur un an en septembre, contre +5,9% le mois précédent.

L'alimentation globale, qui englobe les produits frais, voit ses prix augmenter de 1,5% (contre 1,1% en août). D'autres catégories de produits connaissent aussi des hausses, à l'image du tabac, dont le prix est en hausse de 3,3% sur un an en septembre, comme en août. Les services enregistrent une progression de 2,2% en septembre, après +1,9% en août.

A l'inverse, le prix des produits manufacturés est en légère baisse (-0,3%), mais cette baisse reflue légèrement par rapport au mois d'août (-0,4%).

La vague d'inflation qui touche la France, comme le reste de l'Europe, s'explique principalement par le déclenchement de la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz qui s'en est suivi, fin février. Avant ces événements, les prix à la consommation ne progressaient que d'environ 1% sur un an.

Sur un mois, les prix à la consommation se replient légèrement, de 0,3%.