Amazon et La Poste recrutent des milliers de saisonniers pour faire face à l'afflux de colis des fêtes de fin d'année

Les deux géants de la logistique renforcent massivement leurs effectifs pour absorber les pics de livraison du Black Friday à Noël.

A l’approche des fêtes de fin d’année 2026, Amazon et La Poste annoncent le recrutement de plusieurs milliers de saisonniers pour faire face à l’afflux de colis attendu du Black Friday à Noël. Cette mobilisation vise à absorber les énormes volumes de livraisons générés par la période de consommation la plus intense de l’année.

Un renfort massif pour répondre à la demande

Les deux principaux logisticiens du marché français se préparent à une fin d'année sous haute tension. Le Black Friday marque le début d'une période de consommation effrénée qui s'étend jusqu'aux cadeaux de Noël, obligeant les acteurs du secteur à anticiper et à renforcer leurs équipes.

La Poste entend recruter 3 500 saisonniers pour y faire face, soit 500 de plus que l'année dernière. Ce renfort temporaire s'ajoute à la mobilisation de son colossal réseau de "100 000 facteurs, agents de tri et chargés de clientèle en bureau de poste fortement mobilisés à cette période", a-t-elle précisé dans un communiqué. Durant les deux derniers mois de l'année, La Poste peut être amenée à livrer "jusqu'à 3 millions" de colis chaque jour, "contre 1,5 million en temps normal", a-t-elle indiqué.

Au-delà de cette organisation conjoncturelle, La Poste investit durablement pour adapter son outil logistique à la croissance des volumes. Le groupe public évoque son plan stratégique "Réussir ensemble - Ambitions 2031" prévoyant 10 milliards d'euros d'investissements en 5 ans, "notamment pour moderniser ses dépôts, ses hubs ainsi que ses infrastructures informatiques et industrielles".

Amazon muscle aussi ses effectifs

De son côté, Amazon prévoit de recruter 9 500 saisonniers pour les fêtes de fin d'année, dans ses centres de distribution, centres de tri et agences de livraison, y compris au sein de ses quatre nouveaux sites ouverts cette année à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), Colombier-Saugnieu (Rhône), Beauvais (Oise) et La Boisse (Ain), a-t-il détaillé dans un communiqué. C'est 1 000 de plus que l'année dernière.

Le président d'Amazon France Logistique, Patrick Labarre, a déclaré dans ce communiqué que ces recrutements étaient "bien plus qu'un renfort temporaire : ce sont de véritables portes d'entrée" dans l'entreprise. "L'an dernier, près de 1 700 saisonniers ont ainsi découvert un métier, bénéficié d'une formation dès le premier jour - sans condition de diplôme - et rejoint nos équipes en CDI", a-t-il ajouté. Amazon a rappelé son plan d'investissement de 50 millions d'euros d'ici 2030 "dédié à la montée en compétences de ses salariés en France", où le mastodonte américain emploie plus de 25 000 personnes en CDI.