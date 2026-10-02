Mattel annonce l'ouverture de son premier parc aquatique aux Etats-Unis fin 2027

Le géant du jouet diversifie ses activités avec un projet de cinq parcs aquatiques intérieurs, dont le premier ouvrira à Bellevue, Nebraska, fin 2027.

Le géant américain du jouet Mattel a annoncé jeudi l’ouverture prochaine de parcs aquatiques aux Etats-Unis. Le premier sera lancé dans le Nebraska fin 2027. Cette initiative marque un "événement marquant" de diversification pour le groupe, qui souhaite mettre à l'honneur ses marques emblématiques dont Barbie et Hot Wheels.

A ce stade, cinq parcs sont prévus en Amérique du Nord dont quatre ont déjà leur localisation : Bellevue (Nebraska), Orlando (Floride), Bradley (Illinois) et Roanoke Rapids (Caroline du Nord). Ces parcs en intérieur, baptisés Mattel Wonder Indoor Waterparks et d'une superficie d'environ 9 300 mètres carrés, ont vocation à être ouverts tout au long de l'année grâce à des toitures rétractables et à satisfaire tous les âges.

La construction du premier parc à Bellevue a déjà commencé. Il disposera notamment d'une piscine multi-activités Barbie, d'un simulateur de vagues artificielles, d'un toboggan multiple Hot Wheels, d'une rivière lente inspirée de célèbres jeux de Mattel comme Uno, ainsi que d'une structure de jeux d'eau Fisher-Price.

Une expérience immersive autour des marques Mattel

Les Mattel Wonder Indoor Waterparks proposeront des attractions, des expériences et des aliments et boissons inspirés du catalogue de Mattel, incluant également Fisher-Price et Uno. Le groupe s'est associé à la société American Resort Management, un spécialiste de la gestion de parcs aquatiques (Epic Waters, Wild Rivers), dont le rôle sera de superviser les parcs au quotidien.

"Nous y voyons une opportunité réelle de procurer ce genre de divertissements immersifs traditionnellement concentrés sur des marchés importants dans des régions où nos fans se trouvent", a commenté Natalia Premovic, directrice des produits et des expériences chez Mattel, citée dans le communiqué.

Ces dernières années, Mattel a élargi ses activités en se lançant dans le cinéma avec le premier film "Barbie" en 2023, qui a connu un succès planétaire. Nommé pour huit Oscars, il a permis aux studios Warner Bros d'enregistrer leur plus grosse recette au box-office. Mattel a continué de valoriser son portefeuille de personnages et de marques avec Les Maîtres de l'univers en 2026, et poursuit avec Matchbox, dont la sortie est annoncée le 9 octobre.