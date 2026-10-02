CMA Media finalise le rachat de RMC Sport et lance CMA Sport

Le groupe CMA Media renforce sa stratégie dans le sport en acquérant RMC Sport et en créant une entité dédiée à la production, la gestion des droits et l'événementiel.

Le groupe CMA Media, qui détient BFMTV, RMC, La Tribune et Brut, a finalisé le rachat de la chaîne RMC Sport et lance une nouvelle entité, CMA Sport, pour faire de ce domaine "un pilier majeur de son développement", a-t-il annoncé vendredi.

Un renforcement de la stratégie sportive

La branche média de l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé avait annoncé en juin qu'elle était en voie de racheter RMC Sport, pour un montant non précisé. Cette chaîne appartenait jusque-là au groupe Altice, à qui CMA CGM avait déjà acheté à l'été 2024 les chaînes de télévision BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, ainsi que la radio RMC, pour une transaction de 1,55 milliard d'euros.

Outre ses chaînes de télévision et de radio, CMA Media possède les journaux La Provence, Corse Matin, La Tribune et La Tribune Dimanche, ainsi que le média en ligne Brut.

Sous pavillon de CMA Media, RMC Sport continuera à proposer les combats de l'UFC, la principale ligue d'arts martiaux mixtes (MMA), ainsi que ceux d'autres championnats de cette discipline (Hexagone MMA, KSW, PFL...), qui est devenue sa marque de fabrique. "De nouvelles annonces viendront prochainement enrichir cette offre", a indiqué CMA Media dans un communiqué.

Avec la création de CMA Sport, CMA Media a "l'ambition de changer d'échelle dans le sport", a souligné le groupe dans son communiqué. Côté diffusion, il veut "s'appuyer sur RMC Sport pour développer son portefeuille de droits". Côté production, il souhaite "proposer son savoir-faire aux ligues, fédérations, détenteurs de droits, clubs, diffuseurs et organisateurs". Enfin, il mise sur "l'événementiel, en organisant des compétitions et événements sportifs et en développant à terme ses propres événements et propriétés".

Une direction renouvelée et des ambitions affichées

Camille Andrieu, la nouvelle directrice générale de CMA Media, prendra officiellement ses fonctions lundi et succédera à Claire Léost, changement annoncé jeudi par le groupe. Lors d'un colloque organisé à Paris pour les 25 ans du cabinet spécialisé NPA Conseil, Camille Andrieu a précisé : "On va aller sur d'autres droits sportifs". Elle a ajouté : "On ne s'interdit rien, y compris l'éléphant au milieu de la pièce", sans expliciter davantage, dans un marché des droits sportifs très disputé, en particulier sur la discipline reine, le football.