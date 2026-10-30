Binance a subi un piratage estimé à 6,3 milliards de dollars, plus gros vol de cryptos de l'histoire

Le leader mondial des plateformes de cryptomonnaies a suspendu ses opérations après avoir subi ce qui serait la plus grande cyberattaque jamais enregistrée dans le secteur.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Binance a confirmé, jeudi 29 octobre, qu'elle avait été victime d'un important piratage dont le préjudice est estimé à quelque 6,3 milliards de dollars, la moitié des fonds ayant été gelés pour empêcher un vol massif. Ce chiffre, communiqué dans la nuit, ferait de cette attaque la plus importante jamais enregistrée contre une plateforme d'échange de cryptomonnaies, dépassant de loin les précédents connus dans le secteur.

Une attaque d'une ampleur inédite

Dans un communiqué, Binance précise : "Nous avons travaillé avec des partenaires spécialisés en blockchain pour geler les actifs concernés ; environ 3 milliards de dollars ont été gelés on-chain [bloqués sur la blockchain] jusqu'à présent". Vers 1h30 vendredi, Binance a fait savoir que "tous les dépôts et les retraits" étaient "suspendus temporairement". Binance a annoncé qu'elle couvrirait "toutes les pertes".

Durant plusieurs heures – avant que Binance ne confirme l'attaque vers 0h30 vendredi – plusieurs spécialistes avaient affirmé que des pirates s'étaient introduits sur la plateforme. "Cela ressemble à une cyberattaque sur Binance", a commenté sur X Changpeng Zhao, ancien patron de la plateforme qui n'occupe plus de fonctions opérationnelles mais reste encore actionnaire majoritaire du groupe. Il a estimé que les pertes liées à cet assaut pourraient être "un peu plus élevées" qu'un milliard de dollars.

Dans ce contexte, toutes les principales cryptomonnaies ont connu un bref décrochage. Seuls les stablecoins ont fait exception : par définition, ils ne peuvent fluctuer que dans des marges très réduites. Le bitcoin, qui avait dégringolé de près de 5% à la fin de la séance américaine, se reprenait ensuite. Vers 6h, il ne perdait plus que 0,83%, quand l'ether affichait un léger repli de 0,81%. Emise par Binance, la cryptomonnaie BNB rebondissait de 2,67% après avoir fondu de près de 10%.