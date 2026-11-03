Bruxelles valide le rachat de Ceconomy, deuxième actionnaire de Fnac Darty, par JD.com

Bruxelles valide le rachat de Ceconomy par JD.com après enquête sur les subventions étrangères et engagements correctifs des parties.

Mardi, l’Union européenne a validé le rachat, par le géant chinois JD.com, de Ceconomy, distributeur allemand et deuxième actionnaire du groupe français Fnac Darty. Depuis mai, Bruxelles enquêtait sur ce projet d’acquisition, en raison de soupçons "que JD.com ait pu bénéficier de subventions étrangères, susceptibles de fausser la concurrence sur le marché européen".

JD.com, numéro trois du commerce en ligne en Chine derrière Alibaba et Pinduoduo (PDD), a annoncé en juillet 2025 un projet d'acquisition de Ceconomy, l'un des plus grands distributeurs européens de produits électroniques, pour environ 2,2 milliards d'euros. Ceconomy est la maison mère des enseignes MediaMarkt et Saturn.

En France, cette transaction inquiétait quant à ses conséquences sur l’avenir de Fnac Darty, un groupe majeur de la distribution de produits culturels.

Bruxelles a mené son enquête pendant plusieurs mois. Elle a toutefois salué "l'approche constructive des parties". Selon elle, cette approche a permis d'aboutir à "des engagements qui remédient efficacement aux subventions étrangères identifiées et à leurs éventuels effets de distorsion sur le marché intérieur". L'opération est approuvée sous conditions.