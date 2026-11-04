Crédit Mutuel Arkéa reconnaît avoir subi une attaque informatique : 118 millions d'euros volés ?

La banque bretonne a reconnu mercredi l'incident, précisant qu'il est désormais maîtrisé, tandis que le montant du préjudice reste sujet à caution.

Mercredi 4 novembre, Crédit Mutuel Arkéa, banque basée en Bretagne, a déclaré avoir subi une attaque informatique. Celle-ci a permis "la réalisation d'opérations frauduleuses". L'établissement a ajouté que l'incident est "aujourd'hui maîtrisé". La banque n'a pas confirmé le montant du détournement. Des sources l'évaluent à plus de 133 millions de dollars, soit environ 118 millions d'euros.

Certains services bancaires d'Arkéa, notamment des virements, restent indisponibles pour les clients. Arkéa a indiqué à ces derniers que cet incident "n'entraîne aucune conséquence sur leurs avoirs et a seulement entraîné une exécution différée de certaines opérations de virement".

Une alerte donnée par un chercheur spécialisé

"ZachXBT", chercheur américain sous pseudonyme, est à l'origine de l'alerte. Ses travaux sur la sécurité des cryptomonnaies et les circuits de blanchiment sont reconnus à l'international. Lundi 2 novembre, sur son canal Telegram, il annonçait qu'une "entité de l'Union européenne" non identifiée avait perdu plus de 106 millions de dollars. Le jour suivant, il indiquait avoir "identifié des retraits supplémentaires de plus de 27 millions de dollars". Dans la nuit de mardi à mercredi, il a finalement communiqué à ses lecteurs le nom de la banque française. Il s'appuie notamment sur un schéma du circuit de blanchiment pour affirmer avoir "un haut degré de confiance" dans le fait que le responsable n'est pas le groupe Lazarus, nom donné dans ces milieux aux pirates informatiques nord-coréens.