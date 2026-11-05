L'Etat débloque plus d'un milliard d'euros pour les prêts garantis par l'Etat

L'Etat débloque plus d'un milliard d'euros pour faire face à la hausse des défaillances d'entreprises ayant bénéficié des prêts garantis par l'Etat.

A la fin de 2026, l'exécutif français a ouvert près de 1 milliard d'euros de crédits additionnels pour les prêts garantis par l'Etat (PGE). La "sinistralité" est plus élevée parmi les entreprises soutenues pendant le Covid, ce qui intervient à un moment défavorable pour Bercy. Cette mesure est inscrite dans le projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) 2026, présenté au Conseil des ministres ce mercredi.

Près de 700 000 entreprises ont eu recours à un PGE. Cette année, les difficultés de l'économie française semblent avoir lourdement affecté celles qui n'avaient pas encore remboursé ce prêt. Ces défaillances entraînent par ailleurs un coût supplémentaire élevé pour les finances publiques.

Le PLFG 2026 acte ainsi l'ouverture de plus de 1 milliard d'euros de crédits de paiement "afin de prendre en charge des appels en garantie plus importants qu'initialement anticipé notamment au titre des prêts garantis par l'Etat (PGE)."