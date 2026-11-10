Les magasins BHV Marais et BHV Parly 2 ferment temporairement

Les magasins BHV Marais et BHV Parly 2 doivent fermer temporairement, une "régularisation administrative" liée à une police d'assurance empêchant leur ouverture dans le contexte du redressement judiciaire.

Selon la direction du grand magasin parisien, le BHV Marais, en redressement judiciaire depuis une semaine, a dû fermer lundi 9 novembre à 16 heures. Elle évoque une "régularisation administrative" temporaire, en lien avec une question d’assurance. Le BHV Parly 2, dans les Yvelines, est aussi concerné par cette fermeture.

Fermeture pour cause d’assurance non transférée

La direction de l’enseigne a expliqué que le BHV Marais et le BHV Parly 2 devaient fermer par précaution, car une de leurs polices d’assurance n’avait pas été transférée lors du redressement judiciaire, selon un message du président de l’enseigne, Karl-Stéphane Cottendin, adressé aux salariés et transmis à l’Agence France-Presse (AFP). Il précise : "Nous finalisons le nouveau contrat, qui est en cours de signature et prendra le relais dès demain", assurant que cette "régularisation administrative" ne "remet pas en cause la poursuite" de l’activité de l’entreprise.

Selon la direction, cette décision, arrêtée avec les "administrateurs judiciaires" désignés lors du redressement, court "jusqu’à demain dans la journée".

Avant 18 heures, lundi, le grand magasin parisien avait fermé ses portes et éteint ses lumières. Il n’y avait personne à l’intérieur ni aucune affichette destinée aux clients.

Les salariés n’ont pas été rassurés par cette fermeture. Auprès de l’AFP, l’intersyndicale du grand magasin a déploré : "On ne le croit jamais", en évoquant des "assurances pas payées". Elle a ajouté, estimant que le BHV n’était "vraiment pas dans les clous" en matière de "conformité du bâtiment" : "Notre crainte, c’est que ça ne rouvre pas, on espère en savoir plus assez vite".

Selon des données datant de septembre, l’enseigne emploie 700 personnes.

Alertés par les salariés, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, celui de Paris Centre, Ariel Weil, et l’adjoint au maire de Paris chargé de l’emploi, Nicolas Bonnet Oulaldj, ont "constaté", selon ce dernier, la fermeture du Bazar de l’Hôtel de Ville. Nicolas Bonnet Oulaldj a fait savoir au Monde qu’il a été informé à 15h30 par les représentants du personnel que la direction leur avait demandé de fermer le magasin à 16 heures. Il a commenté : "C’est une nouvelle preuve que nous avons face à nous des gens qui ne sont pas sérieux et qui se moquent du monde."

De son côté, Emmanuel Grégoire a réagi auprès de plusieurs journalistes lundi soir, en marge d’une rencontre avec des habitants de Paris Centre : "Cela montre l’ampleur de ce qu’on pressentait." Il a ajouté : "Je n’ai pas d’informations sur une possible réouverture, mais tout me laisse à penser que ça va rester fermé. Pour que l’administrateur judiciaire prenne une décision aussi rapide et aussi ferme, c’est que, malheureusement, il y a de gros problèmes dans le dossier sur le paiement des prestataires qui sont chargés de l’assurance."

Lundi dernier, le tribunal des activités économiques de Paris a placé le BHV, en difficulté depuis plus d’un an, en redressement judiciaire après avoir constaté sa cessation de paiements. Il a ouvert "une procédure de redressement judiciaire" concernant la SEGM BHV, qui réunit notamment le Bazar de l’Hôtel de Ville historique et le BHV Parly 2.