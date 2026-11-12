La crise climatique pourrait représenter un tiers de l'inflation alimentaire en 2027, selon Oxfam

D'après l'ONG, la crise climatique pourrait compter pour un tiers de l'inflation alimentaire anticipée en 2027 dans la zone euro.

Le rapport publié jeudi 12 novembre par Oxfam met en lumière l’impact direct du changement climatique sur la hausse des prix alimentaires dans la zone euro. Selon l’ONG, "dans la zone euro, la crise climatique pourrait représenter un tiers de l’inflation alimentaire prévue en 2027". Cette estimation intervient alors que la France vient de traverser l’été le plus chaud jamais mesuré, marqué par des canicules à répétition et une sécheresse.

Une hausse marquée des coûts agricoles

L’agriculture a beaucoup souffert de ces conditions extrêmes. En France, le coût de la production maraîchère a augmenté de 14% en août dernier, à cause des dépenses en eau plus importantes. "Ça, c’est directement lié au changement climatique", confie Elise Naccarato, responsable de campagne chez Oxfam France à franceinfo.

De nombreux produits connaissent une hausse de prix. Les tomates en grappes coûtent trois fois plus que la moyenne observée durant l'été dernier. A la rentrée, les poireaux et les laitues affichaient un prix supérieur de 50% à celui de la période 2021-2025. Ces hausses interviennent alors que "les 10% les plus pauvres consacrent 77% de leur revenu à l'alimentation, au logement et au transport", souligne l'ONG. Pour ces ménages, "chaque augmentation du prix des aliments peut se traduire par des arbitrages difficiles".

Le rapport d'Oxfam insiste sur le lien mécanique entre événements climatiques extrêmes et inflation alimentaire. "Une vague de chaleur, un feu de forêt comme on a pu en vivre cet été, mais aussi par exemple une inondation, vont réduire mécaniquement nos rendements agricoles et donc faire augmenter les prix alimentaires", explique Elise Naccarato à franceinfo.

Cette tendance s'inscrit dans un contexte inflationniste plus large. Selon Eurostat, la zone euro a connu en septembre 2026 un taux d'inflation annuel de 3,8%, en hausse par rapport à 3,2% en août. En septembre 2026, l'énergie (+1,71 point de pourcentage), les services (+1,52 point de pourcentage), les biens industriels hors énergie (+0,29 point de pourcentage) et l'alimentation, alcool et tabac (+0,25 point de pourcentage) ont contribué positivement à l'inflation annuelle de la zone euro.

L’appel à une transformation agricole

Face à ces constats, Oxfam France appelle à une adaptation urgente de l'agriculture. "On sait que dans les années à venir, on aura de plus en plus de sécheresses, de vagues de chaleur. Donc on a besoin, par exemple, de plus d'agroécologie, une agriculture qui est plus résiliente aux événements climatiques extrêmes", insiste Elise Naccarato à franceinfo. L'ONG préconise de "réorienter les politiques publiques et l'argent public pour sécuriser les revenus des agriculteurs", de "soutenir les petites exploitations et les modèles agroécologiques" et de "réduire la dépendance aux engrais et pesticides de synthèse".