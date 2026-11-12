Ce que l'on sait de Megaspeed et sa fondatrice Alice Huang, à l'origine de la chute du patron de Nvidia

L'entreprise singapourienne est soupçonnée d'avoir facilité l'acheminement de milliards de dollars de puces Nvidia restreintes vers la Chine.

Megaspeed est au centre d'une enquête de sécurité nationale américaine concernant son rôle dans la facilitation de milliards de dollars de puces Nvidia restreintes vers la Chine. Cette société, qui se présente comme un partenaire cloud Nvidia dans la région Asie-Pacifique et propose l'accès aux systèmes Nvidia GB200 NVL72 et HGX H100, est aujourd’hui scrutée pour ses liens présumés avec des entreprises chinoises et la possible violation des contrôles américains à l’exportation.

Selon The Information, sa relation avec Jensen Huang, PDG de Nvidia, a aidé à faciliter au moins 7,5 milliards de dollars d'expéditions de puces Nvidia vers des entreprises chinoises, selon deux personnes qui la connaissent citées par la publication. CNBC n'a pas pu vérifier indépendamment ce rapport.

Alice Huang, ancienne directrice générale de Megaspeed, serait retournée à Pékin au milieu du scandale croissant. Alice Huang, également connue sous le nom chinois Huang Le, a été identifiée dans le renseignement américain comme ayant été recrutée par le ministère chinois de la Sécurité d'Etat pour recueillir des informations sur Jensen Huang, selon des personnes informées du renseignement citées par le New York Times.

Megaspeed indique Singapour comme son principal lieu de bureau et est liée à un réseau de filiales et d'installations à travers l'Asie du Sud-Est. Fondée en 2015 sous le nom de 7Road International, la société affirme opérer à Singapour et en Indonésie. Elle est détenue à 100% par Swiftdata, une entité singapourienne constituée en octobre 2023. Le directeur de Megaspeed était le citoyen singapourien Tan Yong Pong, selon les documents d'entreprise.

Alice Huang a été directrice générale pendant huit mois en 2023. Les documents d'entreprise montrent qu'elle a reçu une action Megaspeed pour 1 dollar de Singapour le jour où elle a quitté ses fonctions de directrice générale.

Croissance fulgurante et réseau régional

Les actifs de l’entreprise sont passés à environ 3 milliards de dollars en 2024, contre seulement 33 millions un an plus tôt, et seulement 75 dollars en 2022. Le chiffre d'affaires est passé à 294 millions de dollars en 2024 contre zéro en 2023, selon les documents, tandis que la société a enregistré une perte d'environ 20 millions de dollars.

Speedmatrix, une entité malaisienne liée à Megaspeed, a acheté au moins 4,8 milliards de dollars d'équipements avancés d'IA, y compris des systèmes contenant des puces Nvidia, entre juin 2024 et février 2026, selon des registres commerciaux cités par le Times.

En Malaisie, Speedmatrix a déclaré une perte de 103,2 millions de ringgits (25 millions de dollars) sur un chiffre d'affaires de 522,3 millions de ringgits en 2024, selon The Edge Malaysia. Une autre entité, MSFusion, a accepté en août 2025 d'acheter un terrain industriel de 52,5 acres à Kota Tinggi pour 263,2 millions de ringgits. Elle a ensuite réglé 225,9 millions de ringgits de paiements en retard en septembre après avoir reçu un avis de défaut du vendeur Crescendo Corp.

Soupçons et réactions officielles

La police de Singapour a ouvert une enquête sur Megaspeed en octobre 2025 pour des soupçons de violation de la législation nationale. Toutefois, le ministère de l'Intérieur de Singapour a déclaré : "Il n'y a pas eu d'enquêtes menées à l'encontre d'Alice Huang."

Megaspeed a nié avoir transféré illégalement des puces vers la Chine. Dans une déclaration de décembre 2025, elle a affirmé avoir subi plusieurs inspections sur site et examens par le Bureau de l'industrie et de la sécurité du département du Commerce américain, le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, et Nvidia, et que ces examens n'avaient trouvé aucune preuve de violation. "Nous opérons pleinement dans les limites de toutes les réglementations applicables en matière de contrôle des exportations et maintenons les normes les plus élevées de conduite légale et éthique", a déclaré Megaspeed.

En Malaisie, le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Johari Abdul Ghani, aurait déclaré mardi que son ministère n'avait pas reçu de preuves que Speedmatrix avait enfreint la loi malaisienne et n'avait pas ouvert d'enquête sur l'entreprise. Il a promis que le pays ne deviendrait pas "un canal pour contourner les contrôles à l'exportation", ajoutant que les autorités agiraient si elles recevaient des preuves crédibles ou une demande formelle d'une autorité étrangère.

Un responsable commercial américain a trouvé des boîtes de puces Nvidia non ouvertes lors d'une visite en 2025 dans un centre de données exploité par Speedmatrix, suscitant des soupçons de réexportation illégale vers la Chine, selon le NYT. Le rapport indique que les responsables n'avaient pas de preuve concluante que les puces étaient détournées à ce moment-là.

Présence en Indonésie et contrôles américains

La présence de Megaspeed s'étend également à l'Indonésie, bien que peu d'informations soient publiquement connues sur l'entité. Les données douanières jusqu'en juin 2026 montrent 242 transactions impliquant trois fournisseurs et quatre acheteurs pour une société basée à Jakarta. Les enregistrements incluent une importation décrite comme "MODULE NVIDIA GPU H100 SINGLE", une unité de traitement graphique Nvidia H100 utilisée pour l'entraînement à l'intelligence artificielle et le calcul haute performance.

Le H100 est soumis à des exigences de licence d'exportation américaine pour la Chine depuis août 2022, lorsque Washington a imposé de nouveaux contrôles couvrant les puces Nvidia A100 et H100 et les systèmes les contenant.