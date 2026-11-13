Alice Huang était proche du plus important concurrent chinois de Nvidia

Une enquête exclusive révèle les implications potentielles en matière de sécurité nationale des liens d'Alice Huang avec des entreprises chinoises ayant bénéficié à Huawei.

Alice Huang, avec qui l'ex-PDG de Nvidia Jensen Huang aurait eu une relation amoureuse, pourrait avoir détenu des participations dans des entreprises ayant bénéficié à Huawei, principal concurrent de Nvidia en Chine. L'enchevêtrement n'avait pas été rapporté auparavant et a été découvert pour la première fois par la société privée de renseignement Tesari, qui a partagé ses conclusions exclusivement avec CNBC.

La connexion entre Alice Huang et Huawei a été découverte par les analystes de Tesari, une société spécialisée dans les enquêtes de sécurité nationale et fournissant des recherches en renseignement à des entreprises privées et au gouvernement américain. Selon des documents examinés par CNBC, des entreprises liées à Alice Huang étaient liées à la fourniture de puissance de calcul Nvidia à Huawei, à peu près au moment où elle et Jensen Huang ont été vus ensemble publiquement pour la première fois, en décembre 2023.

En 2024, Nvidia a déclaré que Huawei était un concurrent majeur, notamment dans les puces d'intelligence artificielle, y compris les unités de traitement graphique, les unités centrales de traitement et les puces réseau.

Un réseau d'entreprises et de transactions complexes

En 2019, Alice Huang, dont le nom chinois est Huang Le, alors basée à Hong Kong, a vendu une entreprise de cloud appelée Osmanthus à une société de jeux chinoise nommée 7Road. Une filiale de 7Road, basée à Singapour, a été séparée sous le nom de Megaspeed en 2023. Megaspeed est devenue un client clé de Nvidia, facilitant au moins 7,5 milliards de dollars d'expéditions de puces Nvidia vers des entreprises chinoises, selon The Information.

Dès 2016, Alice Huang était copropriétaire d'une société financière appelée Shanghai Hexi, qui investit massivement dans la technologie et les centres de données. En 2021, Hexi a acquis 27% d'une société appelée Shanghai Century Longteng, développeur de centres de données, qu'elle a détenue jusqu'en 2024. Cette société détenait une participation majoritaire de 50,1% dans Shenzhen Yifeng Technology Co. Ltd.

Le principal client de ce centre de données était Huawei Cloud, la filiale basée à Shenzhen de Huawei Technologies.

La société Hexi d'Alice Huang a garanti les prêts nécessaires au financement du centre de données de Shenzhen, qui faisait affaire avec Huawei. Hexi a quitté sa participation dans la société de développement de centres de données en 2024, mais des individus du réseau d'Alice Huang sont toujours liés au centre de données de Shenzhen. Son mari Kang Wei, associé de longue date, a fondé Hexi, où Alice Huang a occupé un poste de direction. En 2022, Kang est devenu dirigeant de Century Longteng, qui détient la participation majoritaire dans le centre de données de Shenzhen, et il a également assisté à la signature de l'accord avec Huawei.

Enjeux de sécurité nationale et réactions

La révélation de ces liens intervient alors que la relation entre Alice Huang et Jensen Huang, ex-PDG de Nvidia, fait déjà l'objet d'une attention particulière de la part des décideurs politiques américains, sur fond de soupçons d'espionnage. Jensen Huang a reconnu avoir eu une liaison, bien que le moment précis de sa relation avec Alice Huang soit inconnu.

Huawei est considéré comme un "champion national" par le gouvernement chinois dans les secteurs de la technologie et des télécommunications, recevant un important soutien financier de Pékin pour baisser les prix et concurrencer les acteurs mondiaux. L'entreprise est étroitement liée au Parti communiste chinois.

"Cette activité, qui est apparue lors de notre analyse du réseau d'Alice, justifie une enquête sur la sécurité nationale et la contre-prolifération technologique", a déclaré Brian Andersen, vice-président de Tesari pour les applications de sécurité nationale et ancien agent spécial superviseur de Homeland Security Investigations, rapporte CNBC. Selon lui, si le Bureau de l'industrie et de la sécurité du département du Commerce et Homeland Security Investigations trouvaient des preuves de transfert d'"équipements contrôlés" à Huawei sans autorisation, les accusations potentielles pourraient inclure des violations du contrôle des exportations, de la conspiration et de la contrebande.