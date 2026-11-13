Lutte anti-cybercriminalité : Europol annonce 354 arrestations dans l'opération TorNado
354 arrestations et d'importantes saisies de drogues, d'armes et d'argent entre mai 2025 et octobre 2026 illustrent l'ampleur de l'opération TorNado.
Menée de mai 2025 à octobre 2026, l’opération TorNado a mobilisé les forces de police de 14 pays, parmi lesquels la France. Coordonnée par l’agence de police européenne Europol, cette action d’ampleur ciblait les utilisateurs du dark web.
Jeudi, Europol a annoncé que les forces de police de plusieurs pays avaient arrêté 354 personnes. Cette vaste opération internationale, visant les utilisateurs du dark web, a également permis la saisie de grandes quantités de drogues, d'armes à feu et d'argent liquide. L'agence européenne a coordonné l'opération TorNado, une opération d'envergure mondiale menée de mai 2025 à octobre 2026. Elle a entraîné des centaines d'interventions policières dans le monde.
Cette opération a mobilisé les forces de police de 14 pays, parmi lesquels figurent l'Australie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Des arrestations massives et d’importantes saisies
C'est au Royaume-Uni, avec 59 arrestations, et aux Etats-Unis, avec 132 arrestations, que la majorité des arrestations ont eu lieu. En Europe, près d'une tonne de drogues illicites a été saisie par les autorités, dont des amphétamines, de la kétamine, de la MDMA, de la cocaïne et du cannabis. Aux Etats-Unis, les saisies ont porté sur plus de 4,8 tonnes de drogues, 152 armes à feu ainsi que 150 millions d'euros en espèces et en cryptomonnaies.
"L'opération a mis en évidence la résilience des places de marché du dark web, qui continuent de s'adapter malgré les démantèlements", a déclaré Europol dans un communiqué.