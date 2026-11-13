Distribution : L'Autorité de la concurrence soupçonne l'alliance Aura de pratiques anticoncurrentielles

L'Autorité de la concurrence soupçonne l'alliance Aura de pratiques anticoncurrentielles, à l'approche de négociations commerciales annuelles sous tension dans la grande distribution.

Jeudi, l'Autorité de la concurrence a adressé un rapport à l'alliance Aura. Ce groupement rassemble Intermarché, Auchan et Casino pour leurs achats. Il est soupçonné de pratiques susceptibles de porter atteinte à la concurrence. La notification survient à moins de trois semaines du début des négociations commerciales annuelles entre distributeurs et industriels, une étape déterminante pour établir les prix en rayon.

Un rapport pointant des risques pour la concurrence

Selon un communiqué publié jeudi, les services d'instruction du régulateur "ont notifié un rapport" aux membres d'Aura, après avoir "identifié plusieurs pratiques susceptibles de porter une atteinte sensible à la concurrence" sur le marché amont (l'approvisionnement) comme sur l'aval (distribution au détail), sans être "compensées par une contribution suffisante au progrès économique".

Ces conclusions "ne préjugent pas de la décision que le collège de l'Autorité de la concurrence sera appelée à prendre", alors que s'ouvre "un délai de deux mois" permettant aux parties de "présenter leurs observations et, le cas échéant, proposer des mesures correctrices", est-il souligné.

En janvier, l'Autorité avait annoncé le lancement d'une procédure d'analyse sur Aura et Concordis (Carrefour, Coopérative U), deux centrales d'achats importantes de la grande distribution. L'objectif était d'évaluer les effets de ces structures sur les distributeurs, leurs fournisseurs, les producteurs et les consommateurs. Ce "bilan concurrentiel" devait être publié avant la fin de 2026 pour Aura, puis en 2027 pour Concordis.

Depuis plusieurs années, les géants de la grande distribution concluent des alliances pour peser face aux multinationales de l'agroalimentaire. Les industriels et certains responsables politiques français les accusent régulièrement de vouloir contourner la loi française en recourant à des centrales d'achats européennes basées à l'étranger, au détriment d'une meilleure rémunération des agriculteurs, ce qu'ils contestent.

Le groupement Mousquetaires/Intermarché, joint par l'AFP, a indiqué qu'il allait "prendre connaissance" du rapport et qu'il présenterait ses "observations" dans le cadre de la procédure contradictoire. A l'AFP, le distributeur a aussi souligné que "ces alliances à l'achat concernent uniquement les plus grandes entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les multinationales de produits de grandes marques". Selon lui, elles permettent de "proposer des prix plus compétitifs aux consommateurs" et contribuent "ainsi à la préservation du pouvoir d'achat des Français". Auchan et Casino, sollicités par l'AFP, n'ont pas commenté.

Un contexte de négociations sous tension

Les négociations commerciales annuelles entre les supermarchés et leurs fournisseurs doivent débuter le 1er décembre. Elles doivent se terminer le 1er mars. Ces échanges fixent, au final, les prix pratiqués en rayon, à l'exception des marques propres des distributeurs. Cette année, la hausse des coûts de l'énergie et la crise agricole laissent présager des discussions particulièrement houleuses.