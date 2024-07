L'UE envisage d'abolir l'exemption de droits de douane sur les importations de moins de 150 euros.

La Commission européenne, qui souhaite réguler l'afflux de colis non européens et rééquilibrer la concurrence, pourrait proposer cette réforme ce mois de juillet.

L'Europe se prépare à une transformation majeure de ses règles douanières, une décision qui pourrait bouleverser les plateformes de commerce en ligne, particulièrement celles venues de Chine. Alors que Bruxelles cherche à rééquilibrer la concurrence et à renforcer les contrôles, les consommateurs et les entreprises se demandent ce que cette nouvelle ère du e-commerce leur réserve.

Contexte et motivations de la réforme

Depuis plusieurs années, l'Union européenne est submergée de colis provenant de pays hors UE, surtout de Chine. En 2023, plus de deux milliards de colis d'une valeur déclarée inférieure à 150 euros ont été envoyés en Europe. Ces volumes massifs surchargent les douanes européennes.

La Commission européenne, cherchant à réguler ce flux et à assurer une concurrence équitable, envisage de supprimer l'exemption actuelle de droits de douane pour les articles de moins de 150 euros, selon le Financial Times, relayé par Reuters. Cette réforme serait discutée depuis mai 2023 et vise à renforcer les contrôles douaniers tout en générant des revenus supplémentaires pour l'UE. Elle pourrait être mise sur le tapis dès ce mois de juillet.

Impact sur les plateformes de commerce en ligne

Les plateformes chinoises comme Temu, Shein, et AliExpress, qui ont profité de cette exemption pour offrir des produits à bas prix, seront particulièrement touchées par cette réforme. Ces entreprises ont basé une grande partie de leur modèle économique sur cette exonération, leur permettant de proposer des prix très compétitifs. La suppression de cette exemption pourrait donc entraîner une hausse des prix pour les consommateurs européens et forcer ces entreprises à réévaluer leurs stratégies commerciales.

Réactions et perspectives futures

Cette proposition de réforme a suscité des réactions diverses. Certains critiquent les plateformes chinoises pour utiliser ces exemptions fiscales afin de contourner les inspections douanières et réduire leurs coûts. Aux États-Unis, des critiques similaires ont été exprimées, accusant Shein et Temu d'échapper aux régulations. D'autres soutiennent également que la suppression de l'exemption est nécessaire pour créer un environnement commercial plus équitable en Europe, favorisant les détaillants locaux qui paient des taxes douanières.

Pour les consommateurs, cette réforme pourrait signifier une augmentation des prix et un changement dans les habitudes d'achat, potentiellement en faveur des produits locaux ou des alternatives européennes. Dans tousles cas, si cette réforme venait à son terme, cela marquerait un tournant dans la régulation du commerce électronique en Europe, avec des implications importantes pour les plateformes de vente en ligne et les consommateurs.