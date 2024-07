Donald Trump promet un futur pro-Bitcoin pour les Etats-Unis

En pleine campagne présidentielle, le candidat se pose en champion des cryptomonnaies, promettant de limoger le président de la SEC s'il est réélu.

Donald Trump, autrefois critique virulent des cryptomonnaies, a radicalement changé de discours à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Aujourd'hui, il se présente comme le champion du Bitcoin, promettant une politique pro-crypto qui pourrait transformer l'économie numérique américaine.

Il n'y a pas si longtemps, Donald Trump qualifiait Bitcoin de "catastrophe annoncée" et le comparait à une "escroquerie". Malgré cela, un revirement est survenu lors d'une conférence à Nashville, Tennessee, où l'ancien président a affirmé son soutien inébranlable aux cryptomonnaies.

"Le bitcoin représente la liberté, la souveraineté et l'indépendance" a déclaré Trump. L'ancien président des États-Unis a promis de conserver tous les Bitcoins détenus par le gouvernement américain pour en faire un "noyau dur de réserves stratégiques nationales".

Cette stratégie vise à garantir la souveraineté économique du pays face aux rivaux mondiaux, notamment la Chine. "Si nous n'adoptons pas la crypto et la technologie Bitcoin, la Chine le fera", a-t-il affirmé.

Promesses et engagements concrets

Donald Trump a détaillé plusieurs mesures qu'il prendrait s'il était réélu. L'une des plus marquantes est sa promesse de limoger Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), dès le premier jour de son mandat. Cette déclaration a été accueillie par des acclamations lors de la conférence Bitcoin de Nashville, où plus de 5 000 personnes étaient présentes.

Il a également promis de mettre fin à la "croisade anti-cryptos" de l'administration Biden-Harris, affirmant que les régulations futures seraient écrites par des partisans du secteur. "Nous aurons des régulations mais à partir de maintenant, elles seront écrites par des gens qui aiment votre secteur, pas par ceux qui le détestent", a-t-il assuré.

Le candidat républicain a reconnu les défis énergétiques liés au minage de Bitcoin, un processus nécessitant de grandes quantités d'électricité. Il a proposé la construction de nouvelles centrales électriques, utilisant à la fois des combustibles fossiles et l'énergie nucléaire, pour répondre à cette demande.

Cette approche vise à sécuriser une production énergétique suffisante pour soutenir l'expansion du secteur crypto sans compromettre la stabilité énergétique du pays.

L'importance croissante des cryptomonnaies sur la scène politique américaine ne doit pas être sous-estimée. Les grands noms du secteur jouent un rôle clé dans le financement des campagnes électorales. Selon l'organisation OpenSecrets, les donateurs issus du secteur des cryptos ont déjà contribué davantage pour l'élection de 2024 que lors des précédents scrutins réunis. Cette influence financière explique en partie l'importance accordée par Trump à ce secteur.

En réponse à l'offensive de charme de Trump, l'équipe de Kamala Harris, sa rivale démocrate, aurait également pris contact avec les grands noms du secteur des cryptos pour tenter de rétablir les relations avec cet électorat, comme l'a rapporté le Financial Times, cité par Les Echos.

Sa promesse de soutenir le Bitcoin et de réformer les régulations actuelles attire déjà l'attention des partisans de la crypto et des sceptiques. Alors que la campagne présidentielle de 2024 s'intensifie, cette nouvelle posture pourrait bien jouer un rôle crucial dans sa quête pour un second mandat à la Maison-Blanche.