L'inflation tombe à 1,2% au mois de septembre, selon l'Insee

Le ralentissement de l'inflation se confirme nettement en cette rentrée, porté par la baisse des prix de l'énergie.

L'inflation a poursuivi son ralentissement en ce mois de septembre, selon les estimation provisoires de l'Insee. Après être passé sous la barre des 2% en août, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 1,2% sur un an, atteignant son niveau le plus bas depuis le printemps 2021 et le début de la flambée inflationnelle, liée notamment à la guerre en Ukraine. La décélération enregistrée en cette rentrée est même plus rapide que ce qui avait été prédit.

La tendance est portée par une baisse des prix de l'énergie de l'ordre de 3,3%, eux-mêmes tirés vers le bas par le cours du pétrole. Les prix des produits manufacturés refluent aussi légèrement (-3%). Quand aux produits alimentaires, ils n'augmentent que de 0,5% sur un an, tandis que les services bondissent de 2,5%, contre 3% en août.

Baisse de prix de 1,2% sur un mois

Ce ralentissement de l'inflation dans le secteur des services résulte en partie d'un effet saisonnier : avec la fin de l'été, les prix des transports aériens et de l'hébergement ont baissé, en même temps que certains tarifs spéciaux mis en place pour les Jeux olympiques ont pris fin. L'Insee note également une diminution des prix des services de santé.

Sur un mois, les prix à la consommation diminuent globalement de 1,2%. L'Insee signale ainsi "la baisse mensuelle des prix la plus forte depuis le début de la série en 1990". Ce tassement de l'inflation devrait se poursuivre dans les prochains mois, sauf crise géopolitique majeure.