La Poste annonce une coupe budgétaire de 50 millions d'euros dans les territoires

Le PDG du groupe La Poste a évoqué ce vendredi une coupe budgétaire importante dans le contrat de présence postale territoriale qui le lie à l'Etat et aux maires de France.

Un service postal amputé dans certains territoires ? C'est ce que fait craindre l'annonce du PDG de La Poste ce vendredi 27 septembre. Lors du congrès de l'Association des maires ruraux de France à Saint-Julien (Côte-d'Or), Philippe Wahl a indiqué que le contrat de présence postale territoriale, qui finance 17.000 antennes du groupe dans l'ensemble du pays, allait être raboté de 50 millions d'euros par l'Etat dès cette année.

"Il y a cette coupe budgétaire de 50 millions d'euros sur 160 millions qui a été décidée et nous allons discuter avec l'Etat", a déclaré Philippe Wahl devant les édiles français, d'après Francebleu. Selon le PDG, "si cette coupe est faite en 2024, elle annonce sans doute une coupe en 2025, cela veut dire qu'on ne pourra plus faire fonctionner des agences postales communales".

Un contrat à 177 millions d'euros par an

Le contrat de présence postale territoriale lie La Poste à l'Etat et à l'Association des maires de France (AMF) pour la période 2023-2025. Il prévoit initialement d'engager 177 millions d'euros par an dans les 17 000 "points de contact" postaux qui émaillent le territoire français. Le premier contrat de ce type a été signé en 2008. Depuis, selon AMF, "plus de 2,4 milliards d'euros ont été investis dans les territoires pour adapter et moderniser la présence postale et accompagner les clientèles les plus vulnérables".

Actuellement, plus de 97% de la population vit à moins de cinq kilomètres ou à moins de 20 minutes d'un "point de contact" postal. Mais pour combien de temps encore ?