198 milliards d'euros : les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite atteignent un record

Les sommes placées dans ces plans d'épargne sont en hausse de plus de 10% par rapport à l'an dernier, portées par un nombre croissant d'entreprises mettant en place ces dispositifs.

Un chiffre qui "témoigne de la solidité et de la confiance accrue dans les dispositifs d'épargne salariale et de retraite collective", se réjouit l'Association Française de la gestion financière (AFG). Sur les six premiers mois de l'année 2024, les encours de ces plans d'épargne ont atteint 198 milliards d'euros en France, ce qui représente une hausse de 10,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

En six mois, plus de 15 milliards d'euros ont été versés sur "l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite", précise l'AFG. Dans le détail, 5,7 milliards d'euros proviennent de dispositifs d'intéressement, 5 milliards de la participation, 2,6 milliards de l'abondement de l'employeur et le reste de versements volontaires.

407 000 entreprises françaises ont mis en place de tels dispositifs

Cette hausse des encours reflète aussi une légère augmentation du nombre d'entreprises proposant des plans d'épargne retraite et salariale à leurs effectifs : elles sont désormais au nombre de 407.000 en France, soit un rebond de 2,5% en un an, selon l'AFG. Les deux dispositifs plébiscités sont le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif et le plan d'épargne d'entreprise.

Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est ouvert à tous les salariés d'une société. L'argent qui y est versé y reste bloqué jusqu'au départ en retraite du salarié, qui récupère alors un capital ou une rente. Dans le cas du plan d''épargne d'entreprise (PEE), les salariés versent des sommes d'argent qui restent bloquées pendant cinq ans, avant de pouvoir être investies dans l'achat de valeurs mobilières.