La Commission de régulation de l'énergie épingle 8 fournisseurs de gaz et d'électricité

Huit fournisseurs de gaz et d'électricité ont "clairement refusé d'adhérer" à treize lignes directrices visant à "renforcer la confiance des consommateurs". La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé d'épingler ces entreprises.

Mardi, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié la liste de 8 fournisseurs de gaz et d'électricité qui auraient refusé d'adhérer à des principes de transparences : estimation des mensualités, calcul d'évolution des prix, information sur la consommation… Le 11 juillet dernier, la CRE avait publié 13 lignes directrices pour les fournisseurs, visant à "renforcer la confiance des consommateurs, dans un contexte de sortie de crise des prix de l'énergie". En 2022 et 2023, de nombreuses situations d'abus avaient eu lieu.

Éviter les abus

Dans un communiqué publié ce mardi, la Commission de régulation de l'énergie a indiqué que "la quasi-totalité des fournisseurs d'énergie s'engagent à respecter 13 bonnes pratiques de transparence et lisibilité de leurs offres pour une meilleure protection des consommateurs d'électricité et de gaz naturel". "Ce sont 24 fournisseurs nationaux et plus de 50 fournisseurs locaux, représentant plus de 99% des consommateurs résidentiels (seuls concernés dans un premier temps) […] qui ont formellement confirmé leur engagement" a ajouté la CRE, précisant qu'elle "contrôlera la bonne exécution de ces engagements".

La CRE avait précisé que les fournisseurs avaient jusqu'au 30 septembre pour signifier leur "engagement ferme", après quoi elle publierait la liste de ceux qui s'engagent dans cette démarche et, surtout, de ceux qui n'y ont pas souscrit. Malgré des relances, certains fournisseurs "ont clairement décidé de ne pas y adhérer", a précisé une porte-parole de la CRE. Il s'agit de Dyneff, Enercoop, Energies d'ici, GEG sources d'énergie, MyLightSystems, Papernest Energie, Sagiterre (chez Switch) et Wekiwi. La CRE les a cependant invités à rejoindre leurs concurrents engagés "à tout moment".

Parmi les 13 lignes directrices de la CRE, sont concernés les contrats des consommateurs résidentiels, offres de marché ou en tarif réglementé de vente d'électricité. Ces lignes directrices "faciliteront la comparaison entre les offres et permettront une plus grande transparence sur leur prix", précise le communiqué. De nombreux abus ont été relevés lors de la dernière crise de l'énergie, allant du défaut d'information au changement unilatéral des clauses contractuelles, en passant par des hausses brutales de prix en cours de contrat.