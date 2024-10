Présidentielle américaine : des "super-comités" de soutien de Trump reçoivent des dons records du secteur de la Tech

L'America PAC a reçu 75 millions de dollars d'Elon Musk en trois mois, tandis que le fond américain de capital risque Andreessen Horowitz a donné 2,5 millions de dollars au comité Right for America.

Les comité d'action politique (PAC) jouent un rôle clé dans la campagne présidentielle américaine : censés être indépendants de tout parti, ils ne sont par conséquent contraints par aucune limite budgétaire. Plusieurs de ces comités font campagne pour le candidat républicain Donald Trump. Parmi eux, un "super-PAC" collecte des dons record : l'America PAC, lancé spécialement par le milliardaire Elon Musk pour soutenir l'ancien président.

Le patron de Tesla et de Space X est en réalité le seul contributeur du comité : ainsi, d'après des documents de la Commission fédérale des élections américaine, il a versé à lui seul 75 millions de dollars entre juillet et septembre à l'America-PAC, indique Reuters. Sur cette somme, 72 millions de dollars auraient déjà été dépensés par le comité, soit l'équivalent d'environ 66 millions d'euros.

Andreessen Horowitz donne 2,5 millions de dollars

Un autre comité pro-Trump a trouvé de généreux donateurs dans le secteur de la Tech, à en croire Bloomberg : le fond américain de capital risque Andreessen Horowitz aurait en effet versé 2,5 millions de dollars au "Right For America", un PAC qui concentre son action sur les Etats-pivots d'Arizona, de Pennsylvanie et de Géorgie. Les principaux donateurs de ce comité restent cependant l'ancien directeur général de Marvel Entertainment Isaac Perlmutter et de sa femme Laura Perlmutter, qui ont versé à eux seuls 25 millions de dollars cette année.

La somme donnée par Andreessen Horowitz vient s'ajouter à celle de 844.600 dollars versée par les deux hommes de la Silicon Valley à la campagne du président républicain : un don qui atteignait déjà le plafond légal des contributions directes.

Début octobre, Ben Horowitz avait cependant déclaré son intention de faire également "un don important à des entités qui soutiennent la campagne" de Kamala Harris, alléguant son "amitié" pour la candidate démocrate, malgré son soutien affiché pour Donald Trump depuis juillet en raison de son programme jugé davantage "pro-Tech".