Élections présidentielles US : Le ministère américain de la Justice menace Musk de prison pour sa loterie électorale

Le ministère américain de la Justice n'a pas évoqué d'action légale mais précise que les peines encourues par Elon Musk pour sa loterie électorale sont des amendes voire de la prison.

Samedi, un premier chanceux a reçu un chèque d'un million de dollars grâce à Elon Musk. Une récompense onéreuse pour avoir signé la pétition conservatrice d'Elon Musk "en faveur de la liberté d'expression" et du droit à porter des armes. Afin de soutenir le candidat républicain Donald Trump, le milliardaire a promis un million de dollars distribué par jour à un électeur des sept États-clés qui s'inscrira sur les listes électorales et signera cette pétition.

Une loterie électorale illégale

Mais si Musk souhaite mettre toutes les chances de son côté pour élire Trump, qui lui a même promis un poste en cas de victoire, le ministère américain de la Justice a mis en garde le milliardaire contre ces pratiques illégales. À quelques jours des élections présidentielles américaines, le 5 novembre prochain, le ministère a rappelé dans une lettre aux équipes de Musk qu'il était illégal d'offrir une récompense de valeur à un citoyen pour voter ou pour s'inscrire sur les listes électorales. Bien que le ministère n'ait apparemment pas évoqué d'action légale dans cette lettre, celui-ci rappelle cependant que les peines prévues en cas de violation de la loi en la matière sont des amendes, voire de la prison.

100 dollars par inscription

Pour le patron de Tesla, SpaceX et X, tous les moyens sont bons pour faire élire son candidat. Car si depuis samedi, cette loterie électorale permet à des électeurs conservateurs de remporter un million de dollars, l'inscription à elle seule rapporte de l'argent. En effet, pour pousser les électeurs des sept États-clés (Pennsylvanie, Géorgie, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin et Caroline du Nord) à s'inscrire sur les listes électorales et à signer ladite pétition en faveur des premier et deuxième amendement, Musk offre 100 dollars. Chaque électeur parrainant un internaute prêt à signer cette pétition pro-Trump se voit offrir 47 dollars. Un moyen pour les équipes de campagne de Donald Trump d'obtenir le numéro de téléphone de cet électeur et de son "parrain" afin de les démarcher par la suite pour les convaincre de se rendre aux urnes et, surtout, de voter pour le candidat républicain. Pour Trump et Musk, tout se monnaye, surtout les élections. Mais pas pour le ministère de la Justice.