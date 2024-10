Élections présidentielles US : Harris cherche à gagner des votes grâce à Obama et Springsteen

Jeudi soir en Géorgie, la vice-présidente a tenté de gagner des voix dans cet État-clé en profitant d'un double-effet Obama-Springsteen.

Quel est le rapport entre l'ancien président Barack Obama et le chanteur Bruce Springsteen ? Tous deux soutiennent la vice-présidente démocrate Kamala Harris et se trouvaient à ses côtés ce jeudi soir en Géorgie, État-clé dont les voix pourraient lui permettre de remporter l'élection présidentielle américaine le 5 novembre prochain. La candidate a par ailleurs profité de la présence du premier président américain noir pour tenter de séduire l'électorat afro-américain, auprès de qui les intentions de vote sont décevantes.

Yes we can !

Kamala Harris a par ailleurs repris à Atlanta le fameux slogan de Barack Obama, "Yes We Can !", lors d'un meeting où l'ancien président jouait les guest stars auprès de Bruce Springsteen. Les deux hommes ont appelé les électeurs de Géorgie à se mobiliser dans la dernière ligne droite de la présidentielle, l'un avec son micro et l'autre avec sa guitare.

Dans l'Arizona, autre État-clé, Donald Trump affirmait que les États-Unis sont "une décharge". "Nous sommes comme la poubelle du monde", a-t-il lancé, durcissant une fois de plus sa rhétorique migratoire. "Une personne responsable d'un tel bain de sang sur notre sol ne peut être autorisée à devenir présidente des États-Unis", a-t-il affirmé à l'encontre de sa rivale.

Sur scène, Bruce Springsteen a chanté les louanges de la candidate démocrate. "Elle fait campagne pour être la 47e présidente des États-Unis. Donald Trump fait campagne pour être un tyran américain", a-t-il déclaré, affirmant que le candidat républicain "ne comprend pas ce pays, son histoire et ce que ça veut dire qu'être vraiment américain". Alors que la légende du rock américain avait demandé à Donald Trump de ne pas jouer ses titres, lui qui avait choisi Born in the USA lors d'un meeting, Springsteen a choisi de rendre hommage au rêve américain en interprétant The Promised Land, Land of Hope and Dreams et Dancing in the Dark.

Séduire l'électorat afro-américain

Si les intentions de votes des électeurs afro-américains en faveur de Kamala Harris sont décevantes, la vice-présidente peut compter sur le soutien de Barack Obama. Elle a été introduite sur scène par l'ancien président, la gratifiant d'une accolade, alors qu'elle a pris la parole dimanche dernier dans deux églises fréquentées par des fidèles afro-américains. Ce vendredi, c'est Beyoncé qui devrait se produire lors d'un meeting de Kamala Harris au Texas, selon la presse américaine. Dans cet État républicain, Harris entend dénoncer les restrictions et interdictions de l'avortement dans une vingtaine d'États.

Cependant, les partisans de Trump continuent d'affluer aux meetings du républicain, convaincu que leur héros est victime d'une vaste entreprise de persécution politique, lui qui blâme "l'ennemi de l'intérieur" — catégorie qui rassemble tous ses opposants — et qui se présente comme le rempart contre le déclin supposé de la première puissance mondiale.