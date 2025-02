Macron annonce 109 milliards d'investissements dans l'IA en France

Lors du 20 heures de France 2, Emmanuel Macron a voulu montrer que l'Europe pouvait tenir tête aux récents projets de Donald Trump dans l'intelligence artificielle.

Alors que le Sommet international de l'intelligence artificielle (IA) se déroule jusqu'à demain à Paris, Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir, lors de son intervention au journal de 20 heures de France 2 des investissements majeurs à venir en France dans ce domaine dans "les années à venir", à hauteur de 109 milliards d'euros. Ce montant inclut notamment entre 30 et 50 milliards d'euros de la part des Émirats arabes unis ainsi que 20 milliards de la part du fonds d'investissement canadien Brookfield. L'Élysée a indiqué que d'autres investissements seront annoncés à l'issue du Sommet.

Une réponse à Donald Trump

Ce chiffre de 109 milliards n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il est l'équivalent rapporté à la population française du projet Stargate de Donald Trump, qui présente un investissement de 500 milliards de dollars. Le projet Stargate, piloté par OpenAI (ChatGPT) et le japonais SoftBank, doit permettre d'investir massivement dans des data centers, ou centres de données — des usines qui hébergent des serveurs faisant tourner des algorithmes. "Il faut être dans la course. On veut en être, on veut innover. Sinon on va dépendre des autres", a expliqué Emmanuel Macron, en profitant au passage pour mettre en avant le nucléaire français et inciter les fournisseurs de cloud à en ouvrir davantage en France.

"Soyez patriotes"

Emmanuel Macron en a également profité pour inciter les grandes entreprises françaises à travailler davantage avec les start-up d'IA du pays. "Je dis : tout le monde sur le pont. Soyez patriotes vous-même", a-t-il déclaré. En France, les choses évoluent, puisque Stellantis vient de signer un partenariat avec Mistral AI pour deux projets : une aide aux ingénieurs et un robot conversationnel embarqué pour les conducteurs. "L'IA de Mistral vous aidera à la conduite. Elle rendra Peugeot plus fort", a détaillé le président, incitant à télécharger l'application de Mistral, qui vient de sortir. La start-up française a annoncé quelques heures plus tôt investir plusieurs milliards d'euros dans un data center, baptisé "Eclairion", selon Le Parisien, et qui "doit faire sortir de terre un centre de données ultra-sécurisé de plusieurs milliers de mètres carrés sur le plateau de Saclay".

Le président a mis en avant d'autres start-up comme Owkin (recherche médicale), dont le siège social est aux États-Unis, ainsi que Wandercraft (exosquelettes). Interrogé sur DeepSeek, le concurrent chinois de ChatGPT, le président a expliqué qu'il n'était pas "pertinent de bannir une application en fonction de son pays […] mais qu'on regardera les points de sensibilité quand la souveraineté sera en jeu".