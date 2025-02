Intelligence artificielle : neuf pays souhaitent créer une "IA d'intérêt général"

En marge du Sommet sur l'IA qui se déroule les 10 et 11 février à Paris, neuf pays se sont alliés à des patrons de la tech afin de créer une "IA d'intérêt général", baptisée "Current AI".

Alors qu'Emmanuel Macron a promis 109 milliards d'euros d'investissements "dans les années à venir" pour développer l'IA dans l'hexagone, d'autres initiatives continuent de se mettre en place. En marge du Sommet sur l'Intelligence artificielle qui réunit le gratin mondial de l'IA à Paris, un projet a vu le jour. Dévoilé ce dimanche soir juste avant le coup d'envoi du Sommet, "Current AI" est porté par la France et huit autres pays, dont l'Allemagne, le Chili, le Maroc ou encore le Kenya. C'est Martin Tisné, chargé au sein du Sommet de la thématique de l'IA qui en aura la charge.

400 millions de dollars

Parmi les financements, on retrouve l'État français ainsi que des fondations et des entreprises comme les deux géants américains Google et Salesforce. Cette fondation bénéficie du soutien de 11 patrons de la tech dont Arthur Mensch, patron de la française Mistral AI, Éléonore Crespo, à la tête de la licorne Pigment, Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn ou encore Fidji Simo, PDG française du service de livraison de courses Instacart.

Current AI sera dotée d'une enveloppe de 400 millions de dollars et devra faciliter l'accès à des bases de données dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation ou la santé. L'accent sera également mis sur les outils open source afin de rendre l'IA "plus transparente et sécurisée". Dans les cinq années à venir, le partenariat a pour ambition de récolter 2,5 milliards de dollars.

Diversifier le marché

Emmanuel Macron a précisé dans un communiqué que "Current AI va contribuer au développement de nos propres systèmes d'intelligence artificielle en France et en Europe pour diversifier le marché et promouvoir l'innovation à travers le monde". Anne Bouverot, envoyée spéciale du président pour le Sommet de l'IA , a de son côté expliqué il y a quelques jours dans un entretien à l'ENS que cette "fondation internationale décentralisée" doit "permettre un accès plus ouvert au plus grand nombre et réduire la facture numérique".

D'autres initiatives continuent de se développer en marge du Sommet, comme Roost. Incubée au sein de l'université de Colombia, cette fondation souhaite rendre "Internet plus sûr" en mettant à disposition des outils open source qui visent en premier lieu à protéger les enfants. Cette organisation, qui compte l'ex-patron de Google Eric Schmidt ainsi qu'OpenAI ou Discord comme partenaires fondateurs, a annoncé avoir déjà levé 27 millions de dollars, notamment auprès de Current AI.