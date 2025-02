Droits de douane : un "possible" accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis

Alors que la Chine a dénoncé les droits de douane imposés par les États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'un accord commercial était envisageable.

Ce mercredi 19 février, Donald Trump a annoncé qu'un accord commercial avec Pékin était "possible", alors que Washington impose 10% de droits de douane additionnels sur tous les produits importés de Chine depuis début février. En 2020, les États-Unis avaient "conclu un excellent accord commercial avec la Chine" et un nouveau traité "est possible", a déclaré Trump à la presse à bord de l'avion présidentiel. "Il y a un peu de concurrence mais la relation que j'ai avec le président Xi (Jinping), je dirais, excellente", a ajouté le président américain.

Des droits de douane réciproques

Depuis son retour à la Maison Blanche il y a tout juste un mois, le président américain a fait des droits de douane le principal outil de sa politique de réduction de l'important déficit commercial américain. Début février, il a imposé 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, auxquels la Chine a riposté avec 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié (GNL) et 10% sur le pétrole et autres biens (machine agricoles, véhicules…). Des mesures cependant moins importantes en proportion. Les États-Unis ont représenté 15% des exportations de la Chine en 2024, selon les données des douanes chinoises.

Mercredi, Trump a également annoncé "réfléchir" à des droits de douane de 25% sur le bois de construction et les produits forestiers "aux alentours du 2 avril". Selon la Commission du commerce international (ITC), le Canada est le premier fournisseur de produits issus des forêts et représente près de la moitié des importations américaines. Ces nouveaux droits viennent s'ajouter à ceux visant les secteurs de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'industrie pharmaceutique, également ciblés par des droits de douane de 25% dès début avril. Washington compte également imposer 25% sur les importations d'acier et d'aluminium pour tous ses partenaires commerciaux. Sans donner de calendrier, Donald Trump a promis des "droits de douane réciproques" à tous ses partenaires commerciaux.