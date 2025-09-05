Trump vise l'autonomie technologique américaine avec de nouvelles taxes

L'ancien président américain a confirmé l'arrivée imminente de nouveaux droits de douane sur les importations de composants électroniques. Les entreprises déjà implantées aux États-Unis pourraient être exemptées.

Lors d'une rencontre à la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient appliquer de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs venus de l'étranger. Cette mesure s'inscrit dans un climat de forte tension autour des chaînes d'approvisionnement technologiques.

Des mesures tarifaires pour relocaliser la production

Jeudi 4 septembre, lors d'un dîner avec plusieurs patrons du secteur technologique, Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient " très prochainement instaurer des droits de douane ", précisant qu'ils ne seraient " pas très élevés, mais tout de même assez importants ". Cette déclaration, rapportée par Le Figaro avec AFP, relance une dynamique de taxation déjà évoquée il y a un mois.

A l'époque, le dirigeant avait mentionné une taxe de 100 % sur les importations de puces électroniques, sans préciser de calendrier. Cette nouvelle déclaration confirme donc la volonté de faire pression sur les entreprises pour qu'elles fabriquent davantage aux États-Unis.

Certaines grandes entreprises ont d'ailleurs déjà pris les devants. Apple prévoit d'investir 600 milliards de dollars en quatre ans dans des installations américaines. Micron Technology, de son côté, envisage des investissements à hauteur de 200 milliards de dollars. Ces annonces s'inscrivent dans un contexte où la dépendance à l'égard de l'étranger est perçue comme un risque pour l'économie et la sécurité nationale.

Trump a précisé que les entreprises qui construisent des usines aux États-Unis ou qui s'y sont engagées seraient exemptées de ces taxes. " La bonne nouvelle pour des entreprises comme Apple, c'est que si vous construisez (des usines) aux États-Unis ou vous vous êtes engagés à le faire, vous ne devrez pas payer ", a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Le Télégramme avec AFP.

Concurrence avec la Chine et débat juridique autour des taxes

Le secteur des semi-conducteurs se retrouve au cœur d'un bras de fer entre Washington, Pékin et Taipei. Plusieurs décisions récentes vont dans ce sens. L'administration américaine a retiré l'autorisation donnée à TSMC, le géant taïwanais, d'exporter vers la Chine du matériel de fabrication de puces utilisant des technologies américaines. Dans le même temps, Nvidia n'a pas pu vendre ses puces H20 sur le marché chinois, bien qu'elles aient été spécialement conçues pour respecter les règles imposées par les États-Unis.

Enfin, certaines des surtaxes douanières imposées sous l'administration Trump sont contestées en justice. Plusieurs tribunaux de première instance ont jugé que le président n'avait pas le pouvoir d'instaurer des taxes douanières générales sans l'accord du Congrès. L'affaire a été portée devant la Cour suprême, qui devra trancher.