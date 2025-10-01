États-Unis : le shutdown paralyse l'administration fédérale pour la première fois depuis 2018

Près de 750.000 fonctionnaires fédéraux se retrouvent au chômage partiel et de nombreux services publics sont suspendus, faute d'accord budgétaire entre républicains et démocrates.

Aux États-Unis, l'impasse budgétaire au Congrès plonge une partie de l'administration dans l'incertitude. Les négociations de dernière minute n'ont pas suffi à éviter la suspension des financements fédéraux, laissant planer de lourdes conséquences sur les services publics et sur des centaines de milliers de foyers concernés par la perte de revenus.

Un blocage persistant entre républicains et démocrates

Le Congrès américain n'a pas validé le budget fédéral avant la date limite du 30 septembre, entraînant la fermeture des services jugés "non essentiels" dès le 1ᵉʳ octobre. D'après Le Monde, les discussions ont achoppé sur le financement de l'assurance santé, accentuant un clivage déjà profond entre les deux partis.

Donald Trump avait tenté de désamorcer la crise en recevant les leaders démocrates Chuck Schumer et Hakeem Jeffries à la Maison Blanche. Mais l'échange s'est conclu par une nouvelle confrontation. Le président a même publié une vidéo générée par intelligence artificielle pour se moquer de ses adversaires, illustrant le climat tendu des négociations.

Ce blocage n'est pas inédit. Les États-Unis ont connu une vingtaine de shutdowns depuis les années 1980. La plupart ont duré seulement quelques jours, mais celui de décembre 2018 à janvier 2019 avait marqué les esprits avec 35 jours consécutifs de paralysie.

Des conséquences économiques et sociales immédiates

Sans adoption d'un budget, une large partie des services fédéraux sont désormais arrêtés. Les parcs nationaux, musées, administrations de visas ou encore services de recherche sont directement concernés. Selon BFM Business, environ 750 000 fonctionnaires basculent au chômage technique, sans solde, représentant une perte de revenus de 400 millions de dollars estimée par le Bureau budgétaire du Congrès (CBO).

Le shutdown a aussi un impact sur la vie quotidienne des Américains. Le trafic aérien pourrait être perturbé, tandis que le versement de certaines aides sociales sera retardé. Les services essentiels comme la défense, la sécurité intérieure ou le contrôle aérien restent toutefois assurés.

Au-delà de ces effets immédiats, l'incertitude politique pourrait peser sur la croissance américaine. Les marchés financiers surveillent l'évolution de la crise alors que la dette fédérale atteint déjà un niveau record. Chaque jour de paralysie alourdit le coût économique et accroît la pression pour trouver un compromis.