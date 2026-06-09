Retraites : le COR relève à 2,4% du PIB le déficit structurel projeté en 2070 et mise sur l'âge de départ

Le bilan à moyen terme reste stable, mais le déficit à très long terme bondit, imposant un relèvement progressif de l'âge moyen de départ.

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) va relever sa prévision de déficit structurel à long terme du système de retraites : 2,4% du PIB en 2070, contre 1,4% dans le rapport 2025. Ce projet de rapport 2026, consulté le lundi 8 juin 2026 par l’AFP et France Télévisions, doit être approuvé par les membres du COR jeudi 11 juin 2026.

Trajectoire des déficits et levier d’ajustement

À moyen terme, les prévisions restent inchangées : 0,2% du PIB en 2030 et 0,9% en 2045. La hausse du déficit se concentre donc surtout au-delà de 2045, quand l’effet cumulé du vieillissement pèse davantage.

Dans son scénario de référence, le COR table sur le seul levier de l’âge de départ pour assurer l’équilibre structurel : l’âge moyen passerait de 64,4 ans en 2030 à 65,8 ans en 2045 et 67,6 ans en 2070, via un report progressif. La cible pour 2070 était de 66,5 ans dans le rapport 2025.

Deux facteurs principaux expliquent cette révision à la hausse du déficit : d’une part, les partenaires sociaux ont adopté de nouvelles règles "plus favorables" pour la revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco à partir de 2038. D’autre part, le COR a abaissé son hypothèse de fécondité à 1,45 enfant par femme (contre 1,8 auparavant) pour tenir compte de la baisse de la natalité, qui accentue le vieillissement et pèse sur le financement des régimes.