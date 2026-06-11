L'Agence européenne des droits fondamentaux alerte sur l'impact de la crise du coût de la vie

Le rapport annuel de l'agence alerte sur la hausse du coût du logement, la haine en ligne et l'intégration incomplète des travailleurs de pays tiers, autant de pressions sur les droits fondamentaux dans l'UE.

Le rapport annuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), publié jeudi, souligne que les prix de l’immobilier ont augmenté de 53,4% dans l’ensemble de l’Union européenne entre 2015 et 2024, tandis que les loyers ont progressé de 16,8% sur la même période. Cette cherté du logement exerce, selon l’agence basée à Vienne (Autriche), une pression sur les droits sociaux et économiques, notamment l’accès au logement, la dignité et le bien-être des ménages. Selon la Feantsa, la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, 1 287 000 personnes étaient sans domicile fixe dans l’UE en 2025, ce qui exacerbe les risques de violations des droits à la protection sociale, à la santé et à l’éducation.

Haine en ligne entravée

La FRA relève que plus d’une personne sur trois dans l’UE a été confrontée à des contenus haineux en ligne. Malgré l’existence de lois européennes pour réguler Internet, leur application s’est heurtée à des difficultés pour réclamer des comptes aux grandes plateformes technologiques et à des résistances politiques hors du bloc, fragilisant la protection contre la discrimination et le discours de haine.

Le rapport met en lumière des problèmes sérieux sur le marché du travail pour les ressortissants de pays tiers, souvent surqualifiés, discriminés et exposés à l’exploitation. Si les mesures de soutien aux personnes fuyant la guerre en Ukraine ont permis une inclusion plus rapide sur le marché de l’emploi, d’autres ressortissants ont dû attendre au moins cinq ans pour atteindre des niveaux de taux d’emploi comparables. Paradoxalement, l’UE fait face à une pénurie de main-d’œuvre, sans parvenir ni à attirer des diplômés, ni à retenir les talents.

Sirpa Rautio note que l’environnement international imprévisible et les guerres en cours affectent le sentiment de sécurité et de bien-être des populations au sein de l’UE, renforçant la vulnérabilité des droits fondamentaux dans un contexte d’inflation persistante de l’énergie, de l’alimentation et du logement. Le rapport couvre les 27 États membres de l’Union européenne, ainsi que l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie, offrant une vue élargie des tendances régionales.

Mission et préconisations de la FRA

Créée en 2007 au titre du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, l’Agence des droits fondamentaux a pour mission de recueillir et de publier des données objectives et comparables sur la situation des droits fondamentaux dans l’ensemble des pays de l’UE, et de fournir une expertise aux institutions européennes et aux États membres. Elle encourage également le dialogue avec la société civile pour sensibiliser le public. La FRA rappelle que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, célébrée lors de son 25e anniversaire le 7 décembre 2025, doivent guider les politiques nationales, notamment pour garantir un logement abordable, lutter contre la haine en ligne et adapter les dispositifs d’intégration professionnelle, afin de protéger efficacement les droits fondamentaux face à la crise du coût de la vie.