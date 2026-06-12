L'Arcom met en demeure Radio France pour sous-représentation du RN en journée

L'Arcom pointe une concentration excessive du temps de parole du Rassemblement national la nuit sur franceinfo et France Inter de janvier à fin mars 2026.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a annoncé jeudi 11 juin, dans un communiqué, la mise en demeure de Radio France pour sous-représentation du Rassemblement national (RN) en journée entre janvier et fin mars 2026 sur les antennes franceinfo et France Inter. Selon l’Arcom, plus de 70% du temps de parole du RN sur franceinfo et environ 60% sur France Inter ont été diffusés de minuit à six heures, des tranches "où l’audience est faible". L’Arcom conclut à "des manquements aux règles du pluralisme politique", au regard de la représentativité du RN et de l’obligation de garantir l’équité entre les formations politiques. La procédure de mise en demeure, acte formel du régulateur, vise à faire cesser ces manquements sous peine de sanctions plus sévères.

Un outil technique défaillant selon Radio France

Radio France qualifie la situation de "conjoncturelle" et "non intentionnelle". Le groupe public reconnaît "une erreur technique" liée au déploiement en janvier 2026 d’un "nouvel outil de pilotage" des temps de parole, "très complexe" et couvrant l’ensemble de ses antennes, pour lequel le "distinguo jour/nuit n'était pas encore possible". Faute d’alerte en temps réel, les équipes n’ont pas pu "rééquilibrer" immédiatement. "Une mise à jour est faite", assure Radio France, afin de garantir désormais la visibilité des temps de parole jour et nuit.

Franceinfo précise avoir "sollicité à de nombreuses reprises" Marine Le Pen et Jordan Bardella pour l’interview politique du matin à 8h30, mais que ces invitations ont été "déclinées" : "ils ne sont pas venus depuis plus de deux ans", souligne la chaîne, ce qui complique l’atteinte des quotas de temps de parole en journée.

Marine Le Pen, cheffe de file des députés RN, juge que le "comportement" de Radio France "n'est plus supportable". Jordan Bardella a déploré sur X que "le service public de l'audiovisuel a donc sciemment mis à l'écart le premier parti de France et ses millions d'électeurs", dénonçant un mépris pour la représentation démocratique.

Contrôle a posteriori et équité des formations politiques

Radios et télés transmettent chaque mois à l’Arcom les relevés des temps de parole des personnalités politiques. Le régulateur contrôle a posteriori ces données pour s’assurer d’une "équité entre les formations politiques", qu’il soit en période électorale ou hors scrutin, imposant aux antennes du service public de respecter les principes de pluralisme et de représentativité.