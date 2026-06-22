Canicule : Valérie Pécresse appelle les Franciliens à éviter les transports, perturbés par la chaleur

Face à la canicule, la présidente de la région Ile-de-France alerte sur les risques pour les transports et détaille les mesures prises pour adapter le réseau et les lycées.

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a mis en garde ce lundi 22 juin contre de fortes perturbations à venir sur les transports franciliens, alors qu'une vague de chaleur frappe la région et que 49 départements sont placés en vigilance rouge. Invitée de RTL dans la matinée, la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régulatrice des transports en région parisienne, a prévenu que ces derniers vont "énormément souffrir".

Des transports sous tension et un appel au télétravail

En cause, la fragilité des infrastructures face à la chaleur : "les rails ne supportent pas une chaleur au-dessus de 50 degrés", a souligné Valérie Pécresse. Les réseaux RATP et SNCF connaîtront donc des "réductions d'offre" qui dépendront "des conditions climatiques, de l'état du matériel, de l'état des rails".

Face à cette situation, elle a recommandé aux Franciliens qui le peuvent "de ne pas se déplacer" et "de télétravailler". Elle a aussi invité les voyageurs à vérifier en amont si leur train va bien circuler, pour éviter de sortir pour rien, et à consulter la carte des 130 fontaines à eau déployées sur le réseau.

Le bilan revendiqué d'une politique d'adaptation

La présidente de région s'est félicitée d'avoir fait prendre "le tournant de la climatisation à l'Ile-de-France". "Il y a dix ans, la région était dirigée par une coalition de gauche qui avait interdit les bus climatisés. La croyance, c'était que la climatisation augmentait la consommation de carburant", a-t-elle déploré, affirmant avoir depuis "acheté des bus décarbonés et mis la climatisation dedans". Autre changement revendiqué depuis son arrivée : l'achat de 1 600 nouveaux trains climatisés. "Il y a dix ans, quand vous alliez à Montereau et Nemours, vous étiez dans des cubes d'aluminium."

Concernant les lycées, dont la région a la charge, un investissement d'un million d'euros vient d'être réalisé "pour qu'ils puissent s'équiper en brumisateurs et en ventilateurs" en vue des oraux du bac. "Les établissements auront carte blanche pour s'équiper." Interrogée sur le congé climatique proposé par les Ecologistes, Valérie Pécresse s'est en revanche dite sceptique. "Evidemment que quand il y a des canicules, certaines tâches ne peuvent pas être faites. Mais il faut arrêter les fausses promesses, le pays ne va pas s'arrêter de tourner. Les gens qui exercent des professions essentielles, comme les soignants, devront être à leur poste."