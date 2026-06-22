Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale américaine, est décédé à l'âge de 100 ans

Figure majeure de la banque centrale américaine, Alan Greenspan s'est éteint lundi 22 juin à 100 ans, laissant un héritage contrasté.

Alan Greenspan, patron de la Réserve fédérale de 1987 à 2006, est décédé ce lundi 22 juin à l'âge de 100 ans, des suites de la maladie de Parkinson, a annoncé son épouse, la journaliste de NBC News Andrea Mitchell. Sa disparition marque la fin d'une ère pour la banque centrale des Etats-Unis, institution chargée de la politique monétaire du pays.

Né à New York en 1926 dans une famille juive, Alan Greenspan a failli devenir saxophoniste et clarinettiste professionnel de jazz. Il se plonge finalement dans les études à la Stern School of Business, puis à Columbia et devient économiste. En fondant Townsend-Greenspan & Co., il assoit sa réputation de consultant économique, se faisant remarquer par la campagne de Richard Nixon en 1968.

Deux décennies à la tête de la Fed

Alan Greenspan a dirigé la Réserve fédérale américaine (Fed) de 1987 à 2006, consolidant l'indépendance de la banque centrale américaine. Surnommé l'"Oracle" ou le "Maestro", il aurait pu entrer dans la légende comme le meilleur banquier central de l'histoire des Etats-Unis. Mais on lui a reproché de ne pas avoir anticipé la crise des subprimes de 2007, une critique qui a durablement entaché sa réputation.