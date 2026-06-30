Le ministre de l'Economie annonce une hausse prochaine du taux du Livret A

Le taux du Livret A, tombé à 1,5% en février, sera relevé cet été, a annoncé le ministre de l'Economie.

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a annoncé mardi 30 juin que "le taux du Livret A sera orienté à la hausse sur proposition du gouverneur de la Banque de France dans l'été", dans un entretien à La Provence. Après être tombé à 1,5% seulement, le taux du placement préféré des Français va être revu à la hausse dans l'été, compte tenu de l'inflation.

"On est en train de finaliser les calculs", a précisé Roland Lescure sur BFMTV, n'étant pas en mesure de donner le futur taux pour le moment. "On annoncera ça avec la Banque de France", a-t-il ajouté, évoquant un horizon à "la mi-juillet".

Cette revalorisation doit permettre de tenir compte de l’inflation, qui a accéléré ces derniers mois, avec la guerre au Moyen-Orient.

Un taux abaissé à 1,5% en février

Le taux du Livret A avait baissé à 1,5% seulement en février. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conformément à la préconisation du gouverneur de la Banque de France, avait fixé le taux du Livret A à 1,5% au 1er février 2026, contre 1,7% auparavant.

La Banque de France est chargée de calculer et de proposer tous les six mois au ministère de l'Economie et des Finances les taux de rémunération des livrets réglementés comme le Livret A.

Selon les informations disponibles, le taux du Livret A devrait augmenter dans l’été, poussé par la hausse de l’inflation. Le nouveau taux sera officiellement communiqué à la mi-juillet, à l’issue des calculs menés conjointement par la Banque de France et le ministère de l’Economie.