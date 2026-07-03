Dominique de Villepin soutient la création d'un "grand fonds souverain" pour capter l'épargne des Français

L'ancien Premier ministre appelle à mobiliser l'épargne privée via un fonds souverain pour renforcer la souveraineté économique face à la concurrence internationale.

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, a plaidé jeudi 2 juillet 2026 lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence pour la création d’un "grand fonds de souveraineté et de solidarité en France" afin de "capter" l’abondante épargne dont dispose le pays. Cette intervention s’inscrit dans un contexte de compétition économique mondiale accrue, où la question de la mobilisation de l’épargne privée européenne et française revient régulièrement dans le débat public, notamment face à la puissance des fonds souverains étrangers.

Un constat d’urgence face à la concurrence mondiale

Devant un parterre d’économistes, de chefs d’entreprise, d’hommes politiques et de journalistes réunis pour la 26e édition du forum, Dominique de Villepin a dressé un tableau préoccupant de la situation internationale. Selon lui, "nous vivons désormais dans un monde dominé par la force brute ; l’Europe fait face à la prédation de grands empires, qu’ils soient chinois, russe ou américain". Il a affirmé : "Il faut que nous acceptions de devenir enfin un peu protectionnistes", soulignant la nécessité pour l’Europe de se doter de nouveaux outils pour défendre ses intérêts économiques et technologiques.

L’ancien Premier ministre a insisté sur le fait que l’abondante épargne privée qu’abrite l’Union européenne "ne s’investit pas suffisamment en Europe" et profite aux Etats-Unis. Il a qualifié cette épargne de "considérable" : "35 000 milliards d’euros à l’échelle de l’UE". Pour la seule France, ce pactole s’élève à "6500 milliards d’euros d’épargne privée".

Dominique de Villepin propose donc de créer un "grand fonds de souveraineté et de solidarité en France" pour canaliser cette épargne vers des investissements stratégiques nationaux et européens. Il a déclaré : "Il faut que nous soyons capables de mobiliser l’épargne de nos concitoyens". Il a également déploré : "Malheureusement, elle ne s’investit pas suffisamment en Europe, elle s’investit beaucoup aux Etats-Unis".

Il a poursuivi : "C’est pour cela que je plaide notamment pour un grand fonds de souveraineté et de solidarité en France, mais également pour un conseil de sécurité en Europe, qui pourrait avoir pour objectif d’affirmer le cap de la souveraineté européenne".

La création d’un fonds souverain est aussi une idée soutenue par Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et Michel-Edouard Leclerc, patron de la chaîne homonyme.

Assainir les finances publiques pour retrouver de la crédibilité

Dominique de Villepin a toutefois rappelé que la mobilisation de l’épargne ne saurait suffire à elle seule. Il a insisté sur la nécessité pour la France d’"assainir ses finances publiques" afin de "retrouver une crédibilité" sur la scène internationale. Selon lui, dans la triple bataille économique, technologique et énergétique qui oppose aujourd’hui les grandes puissances, la France et l’Europe disposent d’atouts importants, mais il leur faut les valoriser en se dotant des outils adéquats et en renforçant la confiance des investisseurs.

Les débats des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, qui se tiennent du 2 au 4 juillet 2026, témoignent de l’importance croissante de ces questions dans l’agenda politique et économique français et européen.