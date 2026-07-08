Le ministre des Comptes publics reçoit les syndicats de la fonction publique pour discuter des salaires

Les syndicats exigent des augmentations dès 2026 et menacent d'une grève fin septembre, sur fond de finances publiques tendues.

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, reçoit mercredi les syndicats de la fonction publique pour une réunion sur les rémunérations. Cette rencontre, très attendue par les organisations syndicales, intervient alors que les syndicats exigent des augmentations de salaire dès 2026 et menacent d'une grève fin septembre.

Une réunion sous pression syndicale

La rencontre, initialement prévue lundi, a été reportée en raison de l'examen d'une motion de censure au Parlement. Ce mercredi, les huit organisations syndicales représentatives dans la fonction publique (CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) sont invitées à Bercy pour évoquer l'épineuse question des rémunérations. Les syndicats réclament d'urgence de meilleurs salaires, alors que débute la discussion pour doter la France d'un budget.

Les syndicats estiment que la coupe est quasi pleine, après trois années de gel de la valeur du point d'indice sur la base duquel une partie de la rémunération des fonctionnaires est calculée, mais aussi la suppression d'une prime en faveur du pouvoir d'achat et un phénomène de "tassement" des grilles indiciaires qui entrave les évolutions de carrière. Leur revendication a été renforcée par la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences, en particulier un choc inflationniste et une flambée des prix des carburants.

Mi-avril, les huit organisations syndicales ont quitté prématurément une réunion sur les salaires, déplorant l'absence de mesures immédiates et réclamant l'ouverture d'une négociation. Elles ont mis encore un peu plus la pression sur le gouvernement fin juin en appelant à une mobilisation le 29 septembre, sans exclure une grève.

La réunion se tient au lendemain d'un comité d'alerte sur les finances publiques où l'exécutif a réduit sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant de 0,9% à 0,7%, et où il a estimé désormais "difficile à atteindre" son objectif d'un déficit public ramené à 5% en 2026. Le gouvernement annonce 3 milliards d’économies supplémentaires dans l’espoir de tenir la cible de déficit. Il prévoit désormais au moins 9 milliards d'euros d'économies à faire en 2026 et non plus seulement 6 milliards. Un contexte qui limite les marges de manœuvre concernant des hausses de salaires dans la fonction publique.

Le gouvernement ne semble pas enclin à répondre favorablement aux demandes des syndicats, a fortiori dans un contexte de finances publiques dégradées. David Amiel a toutefois établi le diagnostic d'un système de rémunération des fonctionnaires devenu "obsolète".

Les salaires des fonctionnaires sont un point de cristallisation des tensions depuis le début de la présidence d’Emmanuel Macron.