La Banque de France propose de relever le taux du Livret A à 1,7% en août 2026

L'institution recommande une hausse du taux du Livret A, en réponse à la remontée de l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient.

La Banque de France a annoncé sa proposition d'évolution pour le taux du Livret A : en août, celui-ci pourrait passer de 1,5 à 1,7%. Cette hausse s'explique par le rebond de l'inflation depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Il s'agit de la première hausse du taux en dix-huit mois. La proposition doit être avalisée par Bercy dans la journée, pour une entrée en vigueur le 1er août.

Le nouveau taux "est en légère hausse par rapport au taux actuel de 1,5% fixé en janvier dernier, et reste au-dessus du niveau de l'inflation moyen observé sur les six derniers mois", précise la banque centrale dans son communiqué. Cette remontée des prix, consécutive à la crise géopolitique au Moyen-Orient, a conduit l'institution monétaire à revoir sa recommandation pour le placement préféré des Français. L'inflation a culminé à 2,4% sur un an au mois de mai, selon l'Insee.

Le taux du Livret A est calculé selon une formule prenant en compte la moyenne de l'inflation et du taux interbancaire €ster. Ce calcul vaut aussi pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). La décision finale sur le taux du Livret A appartient toutefois au ministre de l'Economie. Les prévisionnistes attendaient une remontée comprise entre 1,7 et 1,8%.

Maintien du taux du LEP à 2,5%

Parallèlement à cette proposition, la Banque de France suggère de maintenir le taux du livret d'épargne populaire (LEP) à 2,5%, alors que la formule le ramènerait à 2,2%. Le LEP conserve ainsi un coup de pouce qui porte sa rémunération 0,8 point de pourcentage au-dessus de celle du Livret A. Ce maintien vise à soutenir l'adoption du LEP, réservé aux ménages modestes, qui plafonne à douze millions de détenteurs malgré des objectifs d'ouvertures ambitieux.

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, avait annoncé que "le taux du livret A sera[it] orienté à la hausse sur proposition du gouverneur de la Banque de France dans l'été". Cette évolution intervient alors que le Livret A a enchaîné les mois de décollecte depuis janvier, une dynamique inédite depuis le début des statistiques de la Caisse des dépôts, en 2009. Fin mai, les 58 millions de Livrets A cumulaient 444,6 milliards d'euros, selon la Caisse des dépôts. Le taux du Livret A a fortement évolué depuis la pandémie de Covid-19, passant de 0,5% en 2021 à 3% entre février 2023 et janvier 2025, puis diminuant progressivement jusqu'à atteindre 1,5% en janvier 2026.