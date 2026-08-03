David Lisnard adresse une facture à Gabriel Attal et l'accuse de reprendre ses propositions institutionnelles

Le maire de Cannes reproche à Gabriel Attal d'avoir repris ses propositions institutionnelles, illustrant la rivalité entre les deux candidats à droite pour 2027.

David Lisnard, maire de Cannes et candidat à l'élection présidentielle de 2027, a publié dimanche sur son compte X un message critique directement adressé au candidat du parti Renaissance. Cette prise de position marque une nouvelle étape dans la confrontation entre deux figures engagées dans la course à l'Elysée.

"Bonjour Gabriel Attal, je vous remercie pour cet hommage à nos propositions", a ironisé David Lisnard sur X, revenant sur un entretien qu'a donné le candidat de Renaissance au Journal du dimanche pour détailler son programme institutionnel. Le maire de Cannes, qui occupe le poste depuis 2014, affirme que les idées développées par Gabriel Attal provenaient directement de son propre projet politique, présenté lors d'un discours tenu à Bayeux en juin.

Accompagné du message, un document humoristique met en scène les accusations portées à l'ancien Premier ministre : "Très attaché aux droits de propriété, et donc aux droits d'auteur, je vous transmets cette facture". On peut y lire une liste des propositions que David Lisnard et son parti pensent "reprises" par l'ancien Premier ministre. Au milieu des piques se dévoile une note plutôt modeste : 19,58 euros, avec tout de même une "majoration pour usage sans citation". L'abattement pour "reprise dégradée" y est cependant inclus.

Un duel de programmes institutionnels

La polémique intervient alors que Gabriel Attal a détaillé son programme institutionnel dans un entretien au Journal du Dimanche, promettant "la plus grande réforme institutionnelle depuis 1958" s'il est élu président en 2027. Cette annonce a immédiatement suscité la réaction de David Lisnard, qui revendique la paternité de plusieurs propositions similaires, présentées lors de son discours à Bayeux en juin 2026.

Après avoir quitté Les Républicains pour mener sa propre candidature, David Lisnard cherche à installer son parti, Nouvelle Energie, comme une force de propositions de la droite. De son côté, l’ancien premier ministre fait feu de tout bois pour détailler son programme.

Tous deux engagés dans la course à l'Elysée, David Lisnard et Gabriel Attal se livrent déjà à une bataille de positionnement.