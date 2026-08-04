La plainte visant Charles Alloncle pour prise illégale d'intérêts classée sans suite

Le parquet national financier a écarté toute infraction pénale concernant le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public.

Le dossier est clos. La plainte visant le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle (UDR), pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence a été classée sans suite, a indiqué lundi le parquet national financier (PNF), confirmant une information de BFMTV.

Cette plainte contre X avait été envoyée début mai au procureur national financier Pascal Prache, par l'avocat de l'association AC!! Anti-Corruption. Jérôme Karsenti soutenait alors que Charles Alloncle avait influencé la teneur des débats en posant des questions suggérées par la direction de Lagardère News afin qu'ils en tirent tous deux des intérêts. Le 26 avril, Le Monde a révélé que la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News avait envoyé des listes de questions à plusieurs députés, dont Charles Alloncle, afin qu'ils les posent aux personnes auditionnées.

Le parquet national financier écarte les infractions

Le PNF a estimé que la qualification pénale de "prise illégale d'intérêts" n'était pas susceptible d'être appliquée à une commission d'enquête parlementaire. "Par ailleurs, s'agissant de l'infraction de trafic d'influence, la perception d'un avantage indu par Charles Alloncle n'est pas apparue suffisamment étayée pour justifier l'ouverture d'une enquête pénale", a-t-il précisé. Selon le PNF, les "positionnements respectifs des mis en cause" ne sont pas "incompatibles avec la simple expression de positions politiques".

L’intéressé avait affirmé que s'il en avait été destinataire, il ne les avait pas utilisées. Et avait par ailleurs indiqué n'avoir "jamais rencontré" la présidente de Lagardère News, Constance Benqué, et avoir tenu à son "indépendance la plus stricte tout au long de cette commission".

Après plusieurs mois de travaux sous haute tension, le rapport de Charles Alloncle a été publié le 5 mai. Entre critiques sur le manque de neutralité et de contrôle, conflits d'intérêts et coûts trop importants, l'audiovisuel public est en "crise" et ne répond plus aux "attentes des Français", avait jugé le député UDR, qui a été immédiatement accusé de vouloir l'affaiblir, voire le privatiser.