L'Etat français enregistre un déficit budgétaire de 106,8 milliards d'euros au premier semestre 2026

Le déficit budgétaire de l'Etat s'est creusé de 6,4% par rapport à 2025, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a diffusé, mardi 4 août 2026, les chiffres du déficit budgétaire de l'Etat français pour le premier semestre de l'année. Au premier semestre, les dépenses de l'Etat ont dépassé ses recettes de 106,8 milliards d'euros.

Ce déficit massif marque une aggravation de 6,4 milliards d'euros, soit 6,4%, par rapport à celui enregistré durant la même période en 2025. Sur l'ensemble de l'année 2025, en revanche, le déficit du seul Etat, qui exclut la Sécurité sociale et les collectivités locales, avait diminué de 31,7 milliards d'euros, soit 20%.

Fin de la phase de redressement

Cette phase de correction sensible semble avoir pris fin, tendent à montrer les chiffres du premier semestre, sans être forcément représentatifs de l'évolution annuelle.

Le gouvernement a d'ailleurs reconnu, ces dernières semaines, qu'il ne parviendrait peut-être pas à réduire le déficit public par rapport au produit intérieur brut (PIB) en 2026, malgré ses promesses.

Roland Lescure est ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et David Amiel ministre de l'Action et des Comptes publics.