Le mandat de Pierre Pelouzet comme médiateur des entreprises est reconduit jusqu'au 24 juillet 2029 par décret présidentiel

Le gouvernement renouvelle sa confiance à Pierre Pelouzet pour diriger la médiation des entreprises, un service clé pour la résolution amiable des litiges économiques.

Le mandat du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, a été reconduit jusqu'au 24 juillet 2029 par un décret présidentiel publié mardi, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Placé auprès du ministère de l'Economie et des Finances, et s'appuyant sur un réseau de médiateurs délégués régionaux et nationaux, le service du médiateur des entreprises tente de résoudre à l'amiable les litiges entre entreprises et acteurs économiques publics ou privés.

La médiation proposée par le médiateur des entreprises est accessible à tous les acteurs économiques, tant publics que privés, lorsqu'un différend les oppose à une autre entreprise ou une administration. Elle est gratuite, rapide et confidentielle.

Pierre Pelouzet, 63 ans, est médiateur des entreprises depuis janvier 2016. Il fut médiateur des relations inter-entreprises de 2012 à fin 2015, selon son profil Linkedin. Il a travaillé chez Exxon Mobil, Cegelec et la SNCF.

"Ce renouvellement témoigne de la confiance accordée à l'action menée par le médiateur des entreprises au service de la compétitivité, du dialogue économique et de la pérennité des relations entre clients et fournisseurs", selon le communiqué.